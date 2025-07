Preta Gil: entenda como será o translado do corpo para o Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A música brasileira está de luto, com a triste notícia da morte de Preta Gil, aos 50 anos, após uma intensa batalha contra o câncer

Preta Gil faleceu nesse domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde estava em tratamento contra um câncer no intestino. Com a notícia que comoveu fãs e amigos, a família agora enfrenta os trâmites necessários para trazer o corpo da artista de volta ao Brasil e organizar a despedida final.

O processo de repatriação de corpos a partir dos Estados Unidos exige uma série de documentos e medidas específicas, conforme orientações do Consulado-Geral do Brasil em Washington.

O transporte só pode ser feito com a atuação conjunta de duas funerárias, uma americana e outra brasileira, responsáveis por todo o protocolo de embarque, desembarque e regularização da documentação exigida.

Entre os documentos necessários estão o registro de óbito emitido em território norte-americano, o certificado de embalsamamento (de acordo com as regras sanitárias locais), uma autorização sanitária que comprove que a morte não foi causada por doença contagiosa, e o certificado de traslado do corpo. No caso de óbitos por doenças infecciosas, é obrigatório o uso de urna metálica totalmente lacrada.

Segundo o portal Extra, toda essa documentação precisa ser apresentada às autoridades do estado americano onde ocorreu a morte, em especial ao chamado "Secretary of State". Caso a família opte pela cremação, são exigidas permissões adicionais, além do uso de uma urna impermeável e lacrada para o transporte das cinzas.

Somente após a validação de todos os documentos e com a autorização da administração aeroportuária local, o traslado pode ser realizado. A logística do transporte é de responsabilidade exclusiva da família, inclusive os custos envolvidos.

No Brasil, o transporte de restos mortais segue normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), conforme a resolução nº 33/2011.

Segundo o artigo 7º, o translado deve ser feito obrigatoriamente no compartimento de cargas do meio de transporte utilizado, e os restos mortais devem estar devidamente conservados.

Já o artigo 9º da mesma norma reforça que qualquer anormalidade ou acidente durante o percurso deve ser imediatamente comunicado às autoridades sanitárias competentes.

Uma luta corajosa



Preta Maria Gadelha Gil Moreira enfrentava, desde 2023, uma dura batalha contra o câncer no intestino. Em dezembro de 2024, passou por uma cirurgia de 18 horas no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirada de tumores. Em maio deste ano, optou por seguir um tratamento experimental em Nova York, nos Estados Unidos.

“Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos. Agora, a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse a cantora em entrevista ao programa Domingão com Huck, da TV Globo, pouco antes de embarcar.

Despedida ainda sem data



Ainda não há uma definição sobre o velório ou o local do sepultamento. A família divulgou uma nota nas redes sociais confirmando o falecimento e pedindo compreensão neste momento de dor.

"É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas", diz o texto publicado no perfil de Gilberto Gil.

