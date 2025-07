Preta Gil teve carreira na TV, cinema e dublagem: relembre a trajetória!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além da música, artista deixou sua marca como atriz em novelas, séries e filmes. Ela faleceu neste domingo (20), vítima de câncer no intestino.

Preta Gil, que faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, não se destacou apenas na música.

Filha de Gilberto Gil, a artista construiu uma trajetória diversificada na televisão e no cinema, com papéis em novelas, séries e até animações.

Sua estreia na teledramaturgia aconteceu em 2003, na novela Agora é que São Elas, da TV Globo. Na trama, interpretou Vanusa, cúmplice do vilão vivido por Thiago Fragoso.

No mesmo ano, Preta lançou seu primeiro álbum, Prêt-à Porter, que chamou atenção pela capa polêmica e emplacou a faixa Espelhos D’Água na trilha da novela.

Quatro anos depois, retornou à TV em Caminhos do Coração (2007), da Record, no papel de Helga, envolvida em um triângulo amoroso com o marido e o cunhado.

A personagem também esteve na continuação da trama, Os Mutantes (2008), onde acabou sendo morta. Em entrevista ao De Frente com Blogueirinha, em 2023, Preta revelou que topou o papel pelos cachês oferecidos: “Quando eu aceitei, falei: ‘Tem tudo pra dar errado’. Mas o dinheiro era bom”.

Ela também relembrou com humor o clima inusitado das gravações: “Gravavam com roupa verde para os efeitos especiais. Eu, em pânico. Acho que a Record nem entendeu que era o primeiro trisal da TV”.

No mesmo ano, participou da série Ó Paí Ó, como Magda, e, em 2010, apareceu em As Cariocas, no episódio “A Internauta da Mangueira”. Mais adiante, fez participações como ela mesma nas novelas Cheias de Charme (2012) e Pé na Cova (2013). Em Vai que Cola (2015), viveu Flor de Liz, uma hippie golpista, namorada de Sanderson (Marcelo Médici).

No cinema, Preta dublou a gambá Stella em Os Sem-Floresta (2006), atuou em Billi Pig ao lado de Grazi Massafera e Selton Mello, e apareceu como ela mesma nos filmes Crô em Família (2018) e Filho da Mãe (2022), estrelado por Paulo Gustavo.