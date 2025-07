Quem são os irmãos de Preta Gil? Conheça os laços familiares da cantora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Preta Gil, que faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde realizava tratamento contra um câncer, sempre foi muito mais do que uma artista de sucesso: era também parte de uma das famílias mais conhecidas e influentes da cultura brasileira.

Filha do cantor e ex-ministro Gilberto Gil com Sandra Gadelha, Preta cresceu cercada de irmãos e meio-irmãos que, assim como ela, seguiram trajetórias criativas, cada um em seu campo.

Irmãos de sangue: Maria e Pedro Gil



Preta teve dois irmãos por parte de mãe e pai: Maria Gil e Pedro Gil.



Maria, nascida em 1976, é sua irmã mais velha e presença constante em sua vida. Preta frequentemente se referia a ela como “alma gêmea de sangue”, revelando o vínculo forte entre as duas. Apesar de discreta, Maria sempre esteve por perto nos momentos mais importantes da cantora, tanto nos bastidores da carreira quanto na vida pessoal.

Pedro Gil, por sua vez, foi o irmão mais velho e teve um destino trágico. Nascido em 1970, ele era baterista da banda Egotrip e morreu aos 19 anos, em um acidente de carro, em 1990. A morte de Pedro foi um marco na juventude de Preta, que jamais deixou de homenageá-lo publicamente. Até hoje, ela o mencionava com carinho em datas especiais, sempre mantendo viva sua memória.

Meio-irmãos por parte de pai



Do casamento de Gilberto Gil com Flora Gil nasceram três meio-irmãos com quem Preta também cultivava uma relação de afeto: Bela Gil, Bem Gil e José Gil.

Bela Gil, conhecida nacionalmente por seu trabalho como chef de cozinha e apresentadora, seguiu um caminho distante da música, mas igualmente influente. Sua defesa da alimentação saudável e do consumo consciente fez dela uma referência, e o carinho entre ela e Preta era evidente nas redes sociais e encontros familiares.

Bem Gil, músico, produtor e guitarrista, também carrega a veia artística da família. Atuante no cenário musical brasileiro, ele já trabalhou com o pai e com outros grandes nomes da MPB. Preta e Bem mantinham uma relação próxima, especialmente por compartilharem o mesmo amor pela música.

José Gil, também músico, é o mais discreto dos irmãos por parte de Flora, mas já participou de projetos musicais da família. Mesmo longe dos holofotes, fazia parte do círculo afetivo de Preta, presente em celebrações e encontros familiares.

Irmãs mais velhas: Nara e Marília Gil



Antes de se casar com Sandra Gadelha, Gilberto Gil teve duas filhas: Nara Gil e Marília Gil. Ambas são as irmãs mais velhas de Preta, vindas de relacionamentos anteriores do pai.

Nara, que também seguiu carreira artística, chegou a trabalhar com música e teatro. Embora tenham tido menos exposição conjunta, Preta mantinha laços com essas irmãs, que fazem parte da árvore genealógica musical da família Gil.