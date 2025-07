Quem são os filhos de Preta Gil? Conheça a família da cantora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Artista deixa um filho e uma relação de afeto com enteados e netos que ajudaram a compor sua história familiar. Conheça a família!

Preta Gil, que faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, vítima de complicações no tratamento contra um câncer, deixa um importante legado não apenas na música e na luta por representatividade, mas também na vida pessoal.

Preta Gil teve apenas um filho biológico: Francisco Gil, nascido em 1995, fruto de seu relacionamento com o cantor e ator Otávio Müller. Francisco, que costuma ser chamado de Chico, cresceu sob os holofotes, mas trilhou seu próprio caminho na música, seguindo os passos da mãe e do avô, Gilberto Gil.

Músico, compositor e integrante da banda Gilsons (formada por ele, José Gil e João Gil, seus primos), Francisco se destaca no cenário da nova MPB com um som contemporâneo que mistura referências familiares com identidade própria.

Ao longo dos anos, ele e Preta cultivaram uma relação muito próxima, marcada por companheirismo, carinho e admiração mútua. Em entrevistas e redes sociais, a cantora se mostrava orgulhosa da trajetória do filho e o mencionava com frequência como seu maior amor.

Francisco é pai de Sol de Maria, nascida em 2016, fruto de seu relacionamento com a modelo Laura Fernandez.

Desde o nascimento da menina, Preta se declarou uma “avó coruja” e envolvida em todos os momentos da vida da neta. Sol cresceu cercada pelo carinho da avó, que frequentemente compartilhava fotos e vídeos das duas nas redes sociais, celebrando aniversários, passeios e conquistas.

Preta chegou a afirmar que ser avó era uma das maiores alegrias de sua vida, e tratava a neta como uma extensão do seu próprio amor materno. A relação entre as duas era de profunda conexão, mesmo nos momentos difíceis da doença.