Qual o câncer que Preta Gil teve? Entenda as complicações de saúde da artista

A cantora e empresária Preta Gil, de 50 anos, faleceu neste domingo (20) em decorrência de complicações causadas por um câncer.

A artista enfrentava a doença desde 2023, quando foi diagnosticada com um adenocarcinoma no intestino, um tipo de câncer que afeta o trato gastrointestinal.

Apesar dos tratamentos e momentos de remissão, a doença voltou de forma agressiva em 2024, atingindo outras partes do corpo.

Qual era o tipo de câncer de Preta Gil?

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal, que afeta o intestino grosso e o reto. É um dos tipos mais comuns da doença no Brasil, principalmente em pessoas com mais de 45 anos.

No caso da artista, o diagnóstico veio em 2023, e o tratamento incluiu sessões de quimioterapia, uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e a reversão de uma ileostomia (procedimento que desvia o trânsito intestinal para uma bolsa externa).

Em dezembro do mesmo ano, ela anunciou que estava em remissão. No entanto, a situação se agravou novamente em agosto de 2024, quando exames apontaram metástases em linfonodos, no peritônio (membrana que reveste os órgãos abdominais) e no ureter (canal que liga os rins à bexiga).

Complicações de saúde

Durante uma nova etapa do tratamento nos Estados Unidos, Preta teria passado mal ao realizar uma sessão de quimioterapia. Exames revelaram que a doença havia avançado rapidamente.

O quadro se tornou irreversível, levando ao falecimento da artista. Segundo sua equipe, a família deve se pronunciar oficialmente nos próximos dias.

A trajetória de Preta Gil

Preta Gil faleceu após complicações causadas pelo câncer, aos 50 anos - DIVULGAÇÃO

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu em 1974, no Rio de Janeiro. Era filha do cantor Gilberto Gil com a atriz Sandra Gadelha. Ao longo da carreira, destacou-se como cantora, apresentadora, empresária e defensora de causas sociais.

Em 2003, lançou seu primeiro álbum, “Prêt-à-Porter”, e passou a se firmar no cenário musical brasileiro com uma imagem irreverente e engajada. Ao longo dos anos, tornou-se uma voz ativa na luta contra o racismo, a gordofobia e a homofobia, além de assumir publicamente sua bissexualidade.

Além da música, atuava como empresária. Foi uma das fundadoras da agência Mynd, referência no mercado de influenciadores e entretenimento digital no Brasil.

