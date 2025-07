Morre Preta Gil, cantora e empresária, aos 50 anos, vítima de câncer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A cantora e empresária Preta Gil faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer. A informação foi confirmada por sua equipe ao portal UOL. Preta estava em tratamento nos Estados Unidos, onde se submetia a sessões de quimioterapia.

Segundo o site Metrópoles, a artista teria passado mal durante uma das sessões, ocasião em que os médicos identificaram o avanço da doença. Familiares devem se pronunciar publicamente nas próximas horas.

O diagnóstico inicial do câncer foi feito em 2023, com origem no intestino. Em dezembro do mesmo ano, ela anunciou estar em remissão, após passar por uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de uma ileostomia.

No entanto, em agosto de 2024, a doença voltou a se manifestar, com novos tumores identificados em dois linfonodos, no peritônio e no ureter.

Trajetória

Nascida em 1974, Preta Maria Gadelha Gil Moreira era filha do cantor e compositor Gilberto Gil com a atriz e cantora Sandra Gadelha.

Lançou-se na carreira musical no início dos anos 2000, com o álbum "Prêt-à-Porter", e construiu uma trajetória marcada pela irreverência e pela defesa de pautas sociais, como a luta contra o preconceito racial e pela diversidade sexual - era bissexual assumida.

No campo empresarial, fundou a agência Mynd, ao lado de Fátima Pissarra e Carlos Scappini. A empresa se consolidou como uma das principais do país no agenciamento de influenciadores e artistas.

MORRE PRETA GIL, AOS 50 ANOS, APÓS LUTA CONTRA O CÂNCER

* Mais informações em instantes