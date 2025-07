Quem foi a mãe de Preta Gil? Relembre a relação da artista com Sandra Gadelha após o diagnóstico de câncer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A morte de Preta Gil, neste domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer, comoveu o Brasil.

Além de artista e empresária, Preta era filha de Gilberto Gil e da baiana Sandra Gadelha, que sempre manteve uma relação próxima e afetuosa com a cantora, especialmente durante o período de tratamento da doença.

Mãe e filha mantinham relação forte e carinhosa

Mesmo discreta e fora dos holofotes, Sandra Gadelha foi presença constante na vida da filha nos últimos anos. Em maio de 2024, no Dia das Mães, Preta fez uma rara homenagem pública à mãe nas redes sociais, já em meio à luta contra o câncer.

“Minha mãe, minha rainha, minha baiana arretada, minha tudo nesse mundo. Eu sou completamente apaixonada por você e faço o que for preciso por você! Sua força e sua graça me dão vida!”, escreveu Preta na época, ao publicar fotos antigas da infância ao lado de Sandra.

A homenagem emocionou fãs e familiares e mostrou a força do vínculo entre as duas em um dos momentos mais delicados da vida da artista.

Quem é Sandra Gadelha?

Sandra Gadelha tem 76 anos e foi a terceira esposa de Gilberto Gil. Nascida na Bahia, ficou conhecida pelo apelido "Drão", que batiza uma das músicas mais célebres do cantor, lançada em 1982 após o fim do casamento. Eles foram casados entre 1969 e 1980, e tiveram três filhos: Nara, Preta e Pedro.

Apesar de ser mãe de uma das figuras mais conhecidas da música brasileira, Sandra sempre levou uma vida discreta. Seu perfil no Instagram é fechado, com pouco mais de 200 seguidores, e suas aparições públicas são raras, geralmente em registros feitos por filhos e netos.

Preta Gil era a filha do meio

Preta nasceu em agosto de 1974, no Rio de Janeiro, sendo a filha do meio entre os três irmãos. Ao longo da vida, tornou-se conhecida por sua trajetória artística, marcada pela irreverência, pela defesa da diversidade e também por sua atuação como empresária, à frente da agência Mynd.

Nos últimos anos, sua relação com a família, especialmente com a mãe, ganhou ainda mais significado à medida que enfrentava os desafios do tratamento contra o câncer. A despedida precoce de Preta Gil deixa uma marca profunda na cultura brasileira e na história de sua família.