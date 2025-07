Carolina Dieckmann se despede de Preta Gil após últimos dias juntas nos EUA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Carolina Dieckmann se despediu publicamente de Preta Gil após acompanhar os últimos dias de vida da cantora, que morreu neste domingo (20), aos 50 anos, durante tratamento contra o câncer nos Estados Unidos.

A atriz revelou, em uma mensagem nas redes sociais, que viajou às pressas para Nova York após sentir que precisava estar com a amiga.

“O universo se abriu pra que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou... e eu vim. Eu ainda to aqui, Preta. Eu vim, eu vim”, escreveu. “Descansa, meu amor. Como você lutou... Vai ser muito difícil, mas é uma benção o tempo que tivemos... e nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudade; mas vou viver com vc aqui, dentro!!!”

Morte de Preta Gil abalou Brasil

Abalada, Carolina destacou a dor da perda e agradeceu o tempo que compartilhou com Preta. A despedida comoveu fãs e amigos.

A coincidência da morte de Preta acontecer justamente no Dia do Amigo, em 20 de julho, foi lembrada por muitos seguidores. “A dor de perder sua melhor amiga já é devastadora, no Dia do Amigo então é absurdo”, comentou um fã, em mensagem compartilhada pela atriz.

Preta Gil será repatriada e deve receber homenagens no Brasil nos próximos dias.