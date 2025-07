Vídeo: Preta Gil se diverte com amigos em sua última publicação nas redes sociais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A despedida de Preta Gil nas redes sociais foi marcada por leveza e afeto. Em seu último vídeo publicado no Instagram, a cantora aparece sorridente, cercada de amigos queridos durante um momento de descontração em Nova York, cidade onde estava em tratamento contra o câncer e onde faleceu nesse domingo (20).

A gravação, publicada no dia 13 de julho, mostra Preta sentada em um sofá, rindo e cantando com amigos baianos ao som de um hit viral da internet.

No registro, estão Cynthia Sangalo e Dito Espinheira, irmã e assessor de Ivete Sangalo, além da influenciadora Jude Paulla, que embora não seja da Bahia, considera o estado como sua "segunda casa" graças à amizade com a família Gil.

A leveza do vídeo contrasta com a notícia que comoveu o país neste fim de semana. Preta, que havia descoberto um câncer no intestino em janeiro de 2023, estava prestes a retornar ao Brasil, mas sofreu uma piora no quadro de saúde e não resistiu às complicações da doença.

Vídeo:

Amor até o fim: homenagens no Dia do Amigo

Horas antes da notícia de sua morte se espalhar, Preta foi lembrada com carinho por amigos próximos, em postagens nas redes sociais pelo Dia do Amigo, celebrado neste 20 de julho.

O influenciador Gominho, um dos maiores pilares emocionais da artista durante o tratamento, a quem chegou a acompanhar em diversos momentos delicados, publicou uma série de fotos com Preta, relembrando os laços de afeto e cumplicidade.

"Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com @pretagil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!", escreveu.

A atriz Carolina Dieckmann também prestou sua homenagem. Em uma imagem em que aparece abraçada com a cantora, escreveu:



"A amizade em uma imagem... você vê duas pessoas, mas, na verdade, é uma casa, e eu moro aqui", escreveu.

MORRE PRETA GIL, AOS 50 ANOS, APÓS LUTA CONTRA O CÂNCER