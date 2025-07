Thalita Carauta e Fabíula Nascimento surgem caracterizadas para versão feminina de "Carga Pesada"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um novo reboot da série “Carga Pesada” será protagonizado por Thalita Carauta e Fabíula Nascimento. As atrizes interpretam as caminhoneiras protagonistas.

A série original de 'Carga Pesada' era estrelada por Antônio Fagundes e Stenio Garcia, que interpretavam Pedro e Bino.

No Instagram, Thalita Carauta compartilhou um carrossel de fotos que mostra ela e Nascimento caracterizadas como Chica e Rosa, as novas protagonistas da série produzida pela Globo, além de outros cliques de bastidores do episódio piloto.

"Reboot tem uma diferença de remake. Esse último, tem que cumprir uma certa fidelidade à obra. O reboot nasce apenas de uma premissa básica e parte para uma ideia original. E aqui nesse caso, ainda foi o contrário. De uma ideia original sobre uma caminhoneira, se originou o reboot de uma série que tem um lugar afetivo no imaginário do Brasil", explicou Carauta atriz na legenda.

"O que acho fortalecedor, do olhar de uma simples civil para uma nação, é dizer que esse projeto foi idealizado por mulheres. O piloto foi escrito por mim e Aline Guimarães, que somos também idealizadoras do projeto, e dirigido por Mayara Aguiar. Eu produzi esse piloto. Com meu bolso e coração. Mayara Aguiar levantou e produziu toda essa equipe aí da foto. Chica e Rosa ganharam estrada, o projeto foi apresentado, aprovado e está em fase de desenvolvimento. Ele ainda conta com o sol no céu, que é Fabíula Nascimento no papel de Rosa”, escreveu.

Thalita Carauta finalizou o texto convidando as mulheres a conquistarem novos espaços e celebrou as mulheres do Brasil.

A série reboot de ‘Carga Pesada’ ainda não tem previsão de estreia.