Séries de época: 7 produções que fazem uma verdadeira viagem no tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Se você gosta de histórias que parecem saídas de um livro de História — mas com drama, paixão e reviravoltas —, essa seleção é para você

Clique aqui e escute a matéria

Roupas deslumbrantes, cenários impecáveis e tramas envolventes.

As séries de época têm o poder de transportar o espectador para outras eras, revelando os costumes, os conflitos e os romances que marcaram diferentes períodos da história.

Se você gosta de histórias que parecem saídas de um livro de História — mas com drama, paixão e reviravoltas —, essa seleção é para você.

Veja 7 séries imperdíveis para fazer uma verdadeira viagem no tempo.

1. Bridgerton (Netflix)



Ambientada no início do século XIX, durante a era Regencial inglesa, Bridgerton acompanha a alta sociedade de Londres e os escândalos que rondam a família Bridgerton.

Com figurinos luxuosos e uma trilha sonora moderna, a série mistura tradição e ousadia com muito romance.

2. The Crown (Netflix)



Cada temporada de The Crown explora um período do reinado da Rainha Elizabeth II, desde sua coroação até os anos 2000.

A produção é meticulosa em detalhes históricos e atuações impecáveis, oferecendo um retrato íntimo da monarquia britânica e suas tensões internas e externas.

3. Downton Abbey (Prime Video)



Um clássico do gênero, Downton Abbey retrata a vida da aristocrática família Crawley e seus empregados no início do século XX.

Entre dramas familiares e mudanças sociais, a série retrata com elegância um período marcado por guerras, perdas e transformações profundas.

4. The Gilded Age (HBO Max)



Criada por Julian Fellowes, o mesmo autor de Downton Abbey, The Gilded Age mostra a Nova York dos anos 1880, uma era de opulência e rivalidades entre velhas famílias ricas e novos magnatas.

Um banquete visual sobre status, ambição e tradição.

5. Outlander (Star+ / Netflix)



Outlander mistura romance, aventura e ficção histórica. A trama acompanha Claire, uma enfermeira da

Segunda Guerra Mundial que é misteriosamente transportada para o século XVIII, na Escócia. Entre lutas políticas e amores intensos, ela precisa sobreviver em um mundo hostil e fascinante.

6. Sanditon (Globoplay)



Baseada em um manuscrito inacabado de Jane Austen, Sanditon narra os desafios de uma jovem em uma cidade litorânea em expansão na Inglaterra do século XIX.

Com personagens cativantes e dilemas românticos, a série honra o estilo da autora com frescor e beleza.

7. Versailles (Netflix)



Para quem gosta de tramas com intrigas palacianas, Versailles é uma escolha certeira.

Ambientada no século XVII, durante o reinado de Luís XIV, a série explora o poder absoluto, os jogos de influência e os excessos da corte francesa, com uma produção visualmente deslumbrante.

Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

Frete GRÁTIS sem valor mínimo



Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo



Ofertas exclusivas para membros



Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!

https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.