7 séries de vingança que vão te prender do primeiro ao último episódio

Planos secretos, acertos de contas e reviravoltas eletrizantes: veja quais são as tramas mais viciantes sobre vingança que estão bombando no streaming

Nada como uma boa história de vingança para nos manter colados na tela — torcendo, julgando e vibrando a cada virada.

Se você curte tramas com personagens determinados a ajustar as contas com o passado, essa lista é para você.

Reunimos 7 séries de vingança que vão te deixar com o coração na mão e a cabeça cheia de teorias.

1. Revenge (Disney+)



Clássica dos amantes do gênero, a série acompanha Emily Thorne, uma mulher que retorna aos Hamptons para se vingar das pessoas que destruíram sua família. Cada episódio é uma peça no seu meticuloso quebra-cabeça de justiça pessoal.

2. The Glory (Netflix)



Um dos maiores sucessos coreanos dos últimos tempos, a série conta a história de uma mulher que passou a vida arquitetando a queda dos colegas que a torturaram na adolescência. Fria, calculista e impactante.

3. Você (You, Netflix)



Embora não seja exatamente uma história de vingança clássica, o protagonista Joe Goldberg faz de tudo — inclusive matar — em nome de seus próprios "motivos nobres". E sim: ele coleciona vinganças disfarçadas de amor.

4. Ozark (Netflix)



Marty Byrde entra para o mundo do crime por necessidade, mas ao longo das temporadas, vai alimentando uma rede de vinganças, acordos e traições. Um drama denso, sombrio e viciante.

5. Kill Heel (Viki)



No competitivo mundo das compras televisivas na Coreia do Sul, três mulheres batalham por poder e reconhecimento. Mas por trás do salto alto e do batom vermelho, há muita vingança sendo servida em silêncio.

6. Bloodline (Netflix)



Quando o filho problemático de uma família aparentemente perfeita volta para casa, segredos obscuros vêm à tona. E o que parecia ser apenas drama familiar se transforma em uma trama de culpa, vingança e consequências.

7. Peaky Blinders (Netflix)



Comandada por Thomas Shelby, essa gangue inglesa tem seus próprios métodos para acertar contas. E a vingança, claro, é um prato servido com estilo, sotaque britânico e trilha sonora poderosa.

Se você adora ver personagens arquitetando seus próprios destinos e enfrentando fantasmas do passado, essas séries são o seu próximo vício garantido.

Prepare a pipoca — e talvez um lembrete de que, na vida real, vingança não é o melhor caminho… mas nas telas, é irresistível.