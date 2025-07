6 séries que ninguém dá nada… até virar a favorita do ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nem toda série chega causando alvoroço. Algumas estreiam de mansinho, com pouco marketing e expectativa quase nula.

Mas é aí que mora a surpresa: são essas produções, inicialmente ignoradas, que acabam se tornando verdadeiros fenômenos — com fandoms apaixonados, indicações a prêmios e presença garantida nas redes sociais.

Selecionamos 6 séries que ninguém dava nada… até virar a favorita do ano. Se você ainda não assistiu, corre, porque tem grandes chances de você se apaixonar também.

1. “The OA” (Netflix)



Misteriosa e poética, essa série de ficção científica foi subestimada no começo, mas arrebatou um público fiel com sua trama original e profundamente emocional. Até hoje é considerada uma das obras mais injustiçadas da plataforma.

2. “Heartstopper” (Netflix)



À primeira vista, parecia só mais uma série teen. Mas o que se revelou foi uma história tocante, sensível e representativa sobre o amor adolescente e a descoberta da identidade. Rapidamente virou queridinha do público e da crítica.

3. “Dark” (Netflix)



Muita gente abandonou nos primeiros episódios, achando confusa. Mas quem insistiu foi recompensado com uma das narrativas mais complexas e bem amarradas dos últimos anos. Ficou entre as mais assistidas da Netflix e ainda gerou debates acalorados.

4. “The Bear” (Star+ / FX)



Uma trama sobre um restaurante pode parecer entediante... até você conhecer Carmy. A série entrega tensão, emoção e atuações impecáveis. Venceu diversos prêmios e foi considerada uma das melhores estreias do ano.

5. “Mindhunter” (Netflix)



Sem grandes holofotes na estreia, a série sobre os primórdios da psicologia criminal no FBI se tornou um cult instantâneo. Produzida por David Fincher, conquistou por seu ritmo envolvente e personagens profundos.

6. “Severance” (Apple TV+)



A premissa estranha (funcionários que se separam mentalmente entre vida pessoal e trabalho) fez muita gente torcer o nariz. Mas a série se mostrou uma das mais inteligentes e inquietantes dos últimos tempos.

Dica final:



Nem sempre as produções mais faladas são as que mais vão te marcar. Às vezes, a série que começa sem pretensão é a que mais fica com você no fim. Dê uma chance às subestimadas — elas podem virar suas novas favoritas.