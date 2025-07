Os 8 melhores doramas para assistir na Netflix atualmente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está contando com diversos doramas de qualidade. Veja uma listinha com os melhores para maratonar!

Está preparado para uma maratona incrível?

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está recheada de doramas para os fãs de produções asiáticas.

Nesta matéria, separamos uma listinha com os melhores títulos para você assistir. Confira agora!

Doramas na Netflix

Imagem do dorama "Se a Vida te Der Tangerinas" - Reprodução/ Netflix

1. Trinta e Nove

Sinopse:

Contando umas com as outras nos bons e maus momentos. Três melhores amigas à beira dos 40 anos enfrentam a vida, o amor e a perda.

2. Sem Piedade

Sinopse:

Ao sair de sua gangue, um ex-criminoso volta para descobrir a verdade por trás da morte do irmão, embarcando em uma jornada de vingança incansável.

3. All of Us Are Dead

Sinopse:

Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

4. Classe dos Heróis Fracos

Sinopse:

Com a ajuda de amigos inesperados, um aluno talentoso e introvertido decide enfrentar os valentões do colégio, sem fazer ideia do perigo que está correndo.

5. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

6. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

7. Se a Vida te Der Tangerinas

Sinopse:

Em Jeju, a união entre uma jovem ousada e um rapaz esforçado se transforma em uma história de obstáculos e triunfos, provando que o amor pode perdurar por gerações.

8. Cães de Caça

Sinopse:

Dois jovens boxeadores se unem para derrubar um agiota cruel que oprime os mais vulneráveis.