5 doramas perfeitos para sair do tédio!

Está entediado em casa e já não sabe mais o que fazer? Separamos uma lista com cinco doramas perfeitos para você maratonar e sair do tédio!

Está cansado de ficar sem fazer nada em casa? Nesses momentos, os doramas podem ser seus melhores amigos!

A seguir, vamos apresentar uma listinha com as melhores produções asiáticas para maratonar no sofá de casa. Veja agora!

Doramas perfeitos para sair do tédio

Imagem do dorama "O Rei de Porcelana" - Reprodução/ Netflix

1. A Lição

Sinopse:

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Emissora original: Netflix



Primeiro episódio: 30 de dezembro de 2022 (Coreia do Sul)



Autora: Kim Eun-sook



Gêneros: Suspense, Drama, Melodrama, Soap opera, Mistério

Onde assistir: Netflix.

2. O Rei de Porcelana

Sinopse:

Com o assassinato do príncipe herdeiro, sua irmã gêmea assume o trono. Só que ela deve esconder sua identidade e seu amor por um jovem se quiser sobreviver.

Episódio final: 14 de dezembro de 2021



Primeiro episódio: 11 de outubro de 2021 (Coreia do Sul)



Autora: Han Hie-jeong



Gêneros: História, Romance, Drama, Sageuk, Ficção, Soap opera, Comédia



Elenco: Park Eun-bin; Rowoon; Nam Yoon-su; Choi Byung-chan; Bae Yoon-kyung

Onde assistir: Netflix.

3. Itaewon Class

Sinopse:

Em um animado bairro de Seul, um ex-presidiário e seus amigos precisam encarar uma concorrência poderosa para concretizar o sonho de ter um bar de rua.

Episódio final: 21 de março de 2020



Prêmios: BaekSang Arts Award: Melhor Atriz Revelação de Televisão



Primeiro episódio: 31 de janeiro de 2020 (Coreia do Sul)



Gêneros: Drama coreano, Romance, Drama, Comédia



Autor: Cho Kwang-Jin



Emissora original: JTBC

Onde assistir: Netflix.

4. Uma Advogada Extraordinária

Sinopse:

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.

Episódio final: 18 de agosto de 2022



Emissora original: ENA



Autora: Moon Ji-won



Primeiro episódio: 29 de junho de 2022 (Coreia do Sul)



Elenco: Park Eun-bin; Kang Tae-oh; Kang Ki-young

Onde assistir: Netflix.

5. Beleza Verdadeira

Sinopse:

Lim Joo Kyung vive escondida atrás da maquiagem em razão de seu passado doloroso. Suho também perde a alegria de viver por causa de sua própria história. Os dois se apoiam mutuamente, compartilhando seus segredos.

Episódio final: 4 de fevereiro de 2021



Autora: Yaongyi



Emissora original: tvN



Baseado em: True Beauty, de Yaongyi



Elenco: Moon Ga-young; Cha Eun-woo; Hwang In-yeop; Park Yoo-na

Onde assistir: Netflix.