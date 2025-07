O Verão da Minha Vida: última temporada chega no Prime Video nesta quarta (16); confira as datas de cada episódios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Última temporada da série estreia com 11 episódios no Prime Video; dois já chegam nesta quarta (16) e os demais serão lançados semanalmente.

A terceira e última temporada de O Verão que Mudou Minha Vida estreia nesta quarta-feira, 16 de julho, no Prime Video, e promete ser a mais intensa da série até agora.

Baseada na trilogia best-seller da autora Jenny Han, que também é showrunner da adaptação, a produção acompanha a história de Belly Conklin (interpretada por Lola Tung) e seu amadurecimento ao longo de três verões marcados por descobertas, perdas e amores profundos.

A série se tornou rapidamente um fenômeno entre o público jovem desde sua estreia em 2022, conquistando fãs com sua estética nostálgica, trilha sonora carregada de Taylor Swift e cenas repletas de emoção.

Em meio à paisagem ensolarada de Cousins Beach, a protagonista Belly vive um complicado triângulo amoroso com os irmãos Fisher — Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno) — enquanto tenta entender quem ela é e o que realmente quer.

A última temporada será a mais longa da série, com 11 episódios, e trará o capítulo final da história de Belly.

Agora noiva de Jeremiah, ela parece estar pronta para deixar o passado para trás, mas o retorno inesperado de Conrad mexe com tudo.

Enquanto o verão avança, segredos são revelados, relacionamentos são testados e Belly precisa tomar uma decisão que pode mudar o rumo de sua vida — e da amizade entre os irmãos — para sempre.

O Prime Video lança os dois primeiros episódios no dia 16 de julho, com novos episódios sendo disponibilizados semanalmente, sempre às quartas-feiras, até o desfecho marcado para 17 de setembro.

A série segue o formato tradicional da plataforma, com lançamentos às 0h no horário do Pacífico — o que equivale a 4h da manhã no horário de Brasília.

Episódios e datas

1 e 2: 16/07/2025

16/07/2025 3: 23/07/2025

23/07/2025 4: 30/07/2025

30/07/2025 5: 06/08/2025

06/08/2025 6: 13/08/2025

13/08/2025 7: 20/08/2025

20/08/2025 8: 27/08/2025

27/08/2025 9: 03/09/2025

03/09/2025 10: 10/09/2025

10/09/2025 11: 17/09/2025

Apesar de seguir a linha emocional e romântica dos livros, Jenny Han já adiantou que a série pode surpreender até mesmo os fãs mais fiéis, com adaptações que aprofundam os personagens e criam novas camadas para a narrativa.

Além disso, o Prime Video fez um apelo recente à comunidade de fãs para manterem o respeito com o elenco e entre si, especialmente após casos de ataques online envolvendo atores da série.

