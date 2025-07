Séries românticas que aquecem o coração sem serem clichês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Histórias de amor que emocionam sem cair no óbvio: dramas e comédias românticas com personagens reais, diálogos profundos e boas surpresas.

Se você ama histórias de amor, mas já cansou dos mesmos enredos previsíveis com finais óbvios, esta lista é para você.

Existem séries românticas que conseguem aquecer o coração sem apelar para fórmulas prontas, com personagens complexos, relações reais e tramas que surpreendem — sem perder a doçura.

Prepare-se para rir, suspirar e se emocionar com essas indicações que fogem do óbvio:

1. Normal People (Star+)



Baseada no livro de Sally Rooney, a série acompanha Connell e Marianne em uma relação intensa, silenciosa e cheia de nuances. Não espere grandes declarações, mas prepare-se para mergulhar em sentimentos profundos e olhares que dizem tudo.

2. This Is Us (Star+)



Mais do que romance, a série explora os laços familiares, os encontros e desencontros da vida e como o amor aparece nas formas mais inesperadas. Prepare os lencinhos — aqui, o coração é abraçado e partido ao mesmo tempo.

3. Love (Netflix)



Criada por Judd Apatow, essa comédia romântica é sobre duas pessoas meio quebradas tentando se encontrar. É honesta, sarcástica e cheia de situações que beiram o desconfortável — exatamente como a vida real.

4. Modern Love (Amazon Prime Video)



Cada episódio é uma história diferente, inspirada em colunas do New York Times. As tramas falam de amor romântico, sim, mas também de amizade, afeto entre gerações, reencontros e autocuidado. Um retrato sensível do que é amar nos dias de hoje.

5. Outlander (Netflix/Star+)



História de amor? Sim. Mas também viagem no tempo, revoluções, batalhas e uma das relações mais bem desenvolvidas da TV. Claire e Jamie são um casal épico que cresce junto ao longo das temporadas — e o roteiro vai muito além do romance.

6. Anne with an E (Netflix)



Embora não seja uma série só romântica, é impossível não se encantar com o relacionamento que surge entre Anne e Gilbert. Tudo é construído com delicadeza, respeito e amizade — e por isso mesmo, aquece o coração de um jeito único.

Bônus:



Essas séries provam que o amor não precisa ser previsível para ser lindo. Elas emocionam, fazem pensar e, o mais importante, mostram que amar é um processo cheio de camadas — e que não precisa seguir um roteiro pronto.