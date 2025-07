Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Produções envolventes que ajudam a esquecer dos boletos, do cansaço e das notícias: só sentar no sofá, dar play e se deixar levar

Tem dias que tudo o que a gente precisa é de uma pausa. Uma rota de fuga da rotina, do estresse, das mensagens acumuladas ou da vida adulta.

E para isso, nada melhor do que se jogar no sofá e maratonar séries que fazem a gente simplesmente esquecer que o mundo lá fora existe.

Separamos aqui uma seleção de séries para assistir quando tudo que você quer é esquecer do mundo. Prepare a pipoca, o cobertor e o Wi-Fi, porque essa lista promete.

Séries para desligar do mundo e se perder em outros universos

1. Anne with an E (Netflix)



Baseada nos livros de Anne de Green Gables, essa série canadense mistura beleza estética, diálogos poéticos e uma protagonista sonhadora que vê o mundo com lentes cor-de-rosa — mesmo quando a realidade não colabora. É impossível não se perder no universo de Anne.

2. Heartstopper (Netflix)



Leve, doce e de fazer o coração derreter, a série acompanha o início de um romance adolescente com todas as inseguranças e belezas do primeiro amor. Ideal para aquecer a alma em dias cinzentos.

3. As Telefonistas (Netflix)



Para quem ama um bom drama com figurino impecável, trilha sonora moderna e personagens fortes. A série espanhola ambientada na década de 1920 é uma maratona viciante com direito a romance, amizade e reviravoltas.

4. Atypical (Netflix)



Humor inteligente, emoção na medida certa e uma família cativante. A jornada de Sam, um jovem no espectro autista, é tão divertida quanto sensível — e faz a gente torcer, rir e se emocionar.

5. Modern Family (Star+)



Se a ideia for rir e esquecer dos problemas rapidinho, essa sitcom é o caminho. São temporadas e mais temporadas com personagens caricatos e situações hilárias que funcionam como um verdadeiro analgésico emocional.

6. Gilmore Girls (Netflix)



Clássica, acolhedora e nostálgica. A série é como aquele cobertor que você ama: familiar, reconfortante e cheio de memórias boas. Ideal para esquecer da vida e se perder nas conversas rápidas de Lorelai e Rory.

7. Emily em Paris (Netflix)



Quer escapismo? Aqui está ele em sua forma mais fashion e colorida. A série é puro exagero parisiense com clichês deliciosos e visuais de tirar o fôlego. Perfeita para desligar o cérebro e se jogar no glamour.

Bônus: Faça disso um ritual



Se permitir desligar é um autocuidado. E maratonar séries que transportam você para outros mundos, personagens e narrativas pode ser exatamente o respiro que a mente e o coração pedem.