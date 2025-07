Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entre tantas opções no catálogo, algumas joias acabam passando despercebidas. Mas essas séries pouco comentadas merecem sua atenção urgente!

Clique aqui e escute a matéria

Em meio a tantas estreias e lançamentos barulhentos, é fácil deixar passar verdadeiras pérolas escondidas no catálogo da Netflix.

Aquelas séries que, apesar de excelentes roteiros, atuações incríveis ou tramas originais, simplesmente não receberam o destaque que mereciam. Mas ainda dá tempo de mudar isso — e maratonar essas produções agora mesmo.

Se você está cansado das mesmas indicações de sempre, prepare-se: estas séries subestimadas vão renovar sua fé na plataforma (e talvez até no algoritmo).

Veja também: 5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

6 séries escondidas na Netflix que merecem mais hype agora

1. O Inocente (2021)



Suspense / Espanha



Com uma trama cheia de reviravoltas, essa série espanhola baseada em um livro de Harlan Coben acompanha um homem envolvido num crime do passado e que tenta recomeçar a vida… mas novos mistérios surgem. Viciante do começo ao fim.

2. As Telefonistas (2017–2020)



Drama de época / Espanha



Ambientada na Madri dos anos 1920, a série acompanha quatro mulheres que trabalham numa central telefônica e enfrentam desafios sociais, amores proibidos e lutas por liberdade. Um verdadeiro mix de romance, drama e empoderamento.

3. Maniac (2018)



Ficção científica / EUA



Estrelada por Emma Stone e Jonah Hill, essa minissérie mistura sci-fi com existencialismo e humor esquisito. Dois estranhos se conectam durante um experimento farmacêutico altamente bizarro. Visualmente ousada, e intelectualmente intrigante.

4. Collateral (2018)



Suspense policial / Reino Unido



Uma entrega de pizza termina em assassinato, e a detetive vivida por Carey Mulligan mergulha numa investigação que revela muito mais do que aparenta. Em apenas quatro episódios, a série toca em temas como imigração, política e racismo.

5. O Reinado (Reign) (2013–2017)



Drama histórico / EUA



Apesar de um estilo que lembra Gossip Girl com vestidos de época, essa série sobre a jovem rainha Mary da Escócia é repleta de intrigas, romances ardentes e disputas por poder. Um vício disfarçado de novela de luxo.

6. The OA (2016–2019)



Drama / Mistério / Ficção científica



Uma das séries mais ousadas da Netflix, que foi cancelada cedo demais, mas continua sendo cultuada por fãs. The OA é emocional, esquisita, misteriosa — e impossível de esquecer.

Vale o play



Às vezes, os maiores achados estão longe da home page. Se você quer fugir do óbvio e descobrir narrativas surpreendentes, essas seis séries escondidas são o seu mapa do tesouro. É só apertar o play.