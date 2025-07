Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nem toda série da Netflix ganha holofotes logo de cara. Algumas obras passam despercebidas por conta de sinopses genéricas, capas pouco atraentes ou até por não viralizarem nas redes.

Mas, com o tempo, conquistam quem dá uma chance — e surpreendem do primeiro ao último episódio. Se você adora uma boa história, aqui vão seis séries que são melhores do que parecem e merecem entrar no seu radar:

6 séries da Netflix que são melhores do que parecem

1. O Problema dos 3 Corpos



Ficção científica, drama, suspense



Inspirada na obra do autor chinês Liu Cixin, essa série começa de forma lenta, mas se transforma em uma montanha-russa de teorias científicas, conspirações e questões existenciais. Ideal para quem curte Black Mirror com um toque de astrofísica.

2. A Enfermeira



Drama criminal, suspense



Baseada em fatos reais, essa minissérie dinamarquesa conta a história de uma enfermeira que começa a desconfiar que há algo errado em seu plantão noturno. É daquelas que te deixa arrepiado e com vontade de maratonar em um único dia.

3. Nada Ortodoxa



Drama



A série acompanha uma jovem judia ultraortodoxa que foge de seu casamento arranjado para viver sua liberdade em Berlim. A trama é delicada, tocante e inspiradora. E, sim, muito melhor do que a sinopse consegue transmitir.

4. O Inocente



Mistério, policial, reviravolta



Uma história de crime que começa parecendo mais do mesmo… até explodir em reviravoltas. Baseada no livro de Harlan Coben, é uma das séries mais subestimadas do autor na plataforma.

5. Atypical



Comédia dramática



Talvez você já tenha esbarrado nessa produção e pensado que era apenas mais uma série adolescente. Mas Atypical vai muito além. É divertida, emocionante e trata com sensibilidade temas como autismo, família e amadurecimento.

6. Derry Girls



Comédia



Ambientada na Irlanda do Norte dos anos 90, a série mistura conflitos históricos com humor ácido e personagens cativantes. À primeira vista pode parecer só mais uma série teen, mas logo se revela inteligente, política e hilária.

Séries que surpreendem nem sempre gritam por atenção — mas, quando você as descobre, viram preciosidades do seu catálogo pessoal. Dê uma chance a essas e prepare-se para ser positivamente enganado.