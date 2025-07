Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Amor à primeira vista, encontros improváveis e aquele drama gostoso que a gente adora acompanhar do sofá.

Se você está em busca de séries românticas que aquecem o coração (ou fazem chorar no final), a Netflix tem opções imperdíveis — daquelas que fazem a gente acreditar no amor de novo.

Separa a pipoca e o cobertor: a maratona vai começar.

4 melhores séries românticas da Netflix para suspirar em 2025

1. One Day (Um Dia)



Baseada no best-seller de David Nicholls, essa minissérie britânica acompanha Emma e Dexter ao longo de 20 anos, revisitando sempre o mesmo dia: 15 de julho. Com trilha sonora tocante e química intensa entre os protagonistas, One Day é um verdadeiro soco no estômago — e um abraço na alma.

Episódios curtos, emoção gigante. Prepare os lencinhos.

2. Virgin River



Para quem ama romance com cenários pitorescos e personagens cativantes, Virgin River é um prato cheio. A história de Mel, uma enfermeira que tenta recomeçar a vida em uma cidadezinha do interior, encanta por sua doçura, reviravoltas e, claro, o irresistível Jack.

Um amor que floresce devagar, entre traumas e novas chances.

3. Bridgerton



Não dá pra falar de romances na Netflix sem citar esse fenômeno. Ambientada na Londres do século XIX, a série mistura figurinos luxuosos com paixões arrebatadoras e segredos escandalosos. Daphne, Simon e os outros irmãos Bridgerton conquistaram o mundo — e nossos corações.

É o amor com um toque de realeza (e muitas cenas quentes).

4. Emily em Paris



Leve, divertida e cheia de looks incríveis, Emily em Paris é perfeita para quem busca um romance com clima de comédia romântica. A protagonista vive dilemas amorosos enquanto tenta se adaptar à vida em Paris — com muito charme e confusão.

Amor, carreira e croissants: quem nunca?

Amor em série — literalmente



Do drama intenso ao romance fofinho, a Netflix continua sendo o lugar ideal para quem quer viver mil emoções (sem sair de casa). Essas quatro séries provam que o amor continua sendo um dos temas mais irresistíveis do streaming.