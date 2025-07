Top 10 séries mais vistas de todos os tempos: onde assistir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando o assunto é série de TV, alguns títulos ultrapassam o status de sucesso e entram para a história como fenômenos culturais, com audiências bilionárias ao redor do mundo.

São produções que marcaram gerações, inspiraram memes, teorias e até mudaram o rumo da indústria do entretenimento.

Confira as 10 séries mais vistas de todos os tempos, por número de espectadores ou impacto global, e onde você pode dar o play para maratonar agora mesmo.

1. “Game of Thrones” (HBO Max)



Baseada nos livros de George R.R. Martin, a saga medieval de dragões, guerras e intrigas políticas virou evento mundial, quebrando recordes de audiência — mesmo com o polêmico final.

Está completa na HBO Max.

2. “Grey’s Anatomy” (Star+ e Netflix)



O drama médico criado por Shonda Rhimes é um dos mais longos e assistidos da TV, com milhões de fãs fiéis acompanhando as vidas e amores de Meredith Grey e cia.

As temporadas estão disponíveis no Star+ e algumas na Netflix.

3. “Friends” (HBO Max)



Mesmo décadas depois do fim, a sitcom continua entre as séries mais vistas do mundo. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe conquistam novas gerações ano após ano. Está completa na HBO Max.

4. “CSI: Investigação Criminal” (Globoplay e Paramount+)



Com franquias derivadas e spin-offs, “CSI” consolidou o gênero procedural, atraindo audiências massivas nos anos 2000. A série original pode ser vista no Globoplay e Paramount+.

5. “Vikings” (Netflix e Star+)



A saga do lendário Ragnar Lothbrok misturou história e drama épico, conquistando números altíssimos de público. Está completa no Netflix e também no Star+.

6. “The Walking Dead” (Star+)



O apocalipse zumbi se tornou fenômeno global, com temporadas que batiam recordes de espectadores e geravam enorme expectativa semanal. Disponível no Star+.

7. “Breaking Bad” (Netflix)



Considerada por muitos a melhor série de todos os tempos, o drama do professor Walter White que vira narcotraficante não foi só aclamado pela crítica, mas também um estouro em público. Completa no Netflix.

8. “Stranger Things” (Netflix)



Misturando aventura, terror e nostalgia oitentista, a série se tornou um dos maiores sucessos da plataforma, batendo recordes em cada nova temporada. É exclusiva da Netflix.

9. “The Big Bang Theory” (HBO Max)



A comédia dos nerds Sheldon, Leonard, Penny e companhia foi líder de audiência durante anos e ainda figura entre as mais vistas em reprises. Completa no HBO Max.

10. “Downton Abbey” (Prime Video)



O drama britânico sobre a aristocracia e seus empregados no início do século 20 teve números impressionantes ao redor do mundo e permanece popular. Está completa no Prime Video.

