7 séries da Netflix que arrepiam até o último fio de cabelo

Para quem ama um bom susto, aquela sensação de frio na espinha ou o suspense que faz segurar o fôlego, a Netflix tem um catálogo generoso de séries que entregam tudo isso — e um pouco mais.

Entre tramas sobrenaturais, investigações sombrias e dramas psicológicos, há histórias capazes de deixar qualquer um vidrado (e de luz acesa).

Confira 7 séries disponíveis na Netflix que arrepiam até o último fio de cabelo e merecem entrar na sua próxima maratona.

1. “A Maldição da Residência Hill”



Um dos maiores acertos do terror moderno, essa série mistura fantasmas literais e os do passado, acompanhando uma família que cresceu em uma casa mal-assombrada e precisa lidar com os traumas que carrega até a vida adulta.

Sustos bem construídos e um drama emocional poderoso tornam a experiência inesquecível.

2. “Arquivo 81”



Baseada em um podcast, a trama acompanha um arquivista contratado para restaurar fitas antigas — mas o que ele descobre nelas é muito mais sinistro do que poderia imaginar.

O clima é de mistério crescente, com uma atmosfera sombria que prende do início ao fim.

3. “Marianne”



Para quem não tem medo de dormir depois. Essa série francesa conta a história de uma escritora de terror que descobre que os monstros que criou nos livros podem ser bem reais.

Sustos visuais fortes e uma vibe perturbadora fazem dela uma das mais arrepiantes do catálogo.

4. “Equinox”



Produção dinamarquesa que mistura mitologia, suspense e desaparecimentos inexplicáveis.

Anos depois de sua irmã e toda a turma do colégio sumirem misteriosamente, Astrid começa a investigar o caso — e o que encontra é um mistério tão antigo quanto aterrorizante.

5. “Você” (You)



Embora não seja um terror clássico, o thriller psicológico estrelado por Penn Badgley faz arrepiar pela proximidade com o real.

A série mostra o que acontece quando a obsessão ultrapassa todos os limites, com o protagonista Joe Goldberg narrando seus próprios crimes de forma quase charmosa — e justamente aí mora o horror.

6. “Cidade Invisível”



Produção brasileira que une folclore e suspense. Um policial se vê envolvido em assassinatos que parecem ter ligação com entidades do nosso imaginário popular, como Saci e Cuca.

A atmosfera mística, somada a cenas sombrias, dá o tom perfeito para quem busca algo que arrepie, mas também faça refletir.

7. “O Mundo Sombrio de Sabrina”



A releitura gótica da clássica Sabrina vai muito além de bruxinhas fofas.

A série é carregada de rituais, pactos demoníacos e dilemas morais, tudo embalado em uma fotografia escura e uma trilha sonora que intensifica o clima macabro.