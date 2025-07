Ruptura e Pinguim lideram Emmy 2025 em meio a séries badaladas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A lista de indicados à 77ª edição do Emmy Awards, considerado o Oscar da televisão americana, foi oficialmente divulgada — e a disputa promete ser acirrada.

Entre as produções que dominaram as nomeações estão “Ruptura”, da Apple TV+, com impressionantes 27 indicações, e “Pinguim”, da HBO, que aparece com 24 nomeações.

A série “Ruptura” concorre às principais categorias, incluindo Melhor Série de Drama e Melhor Ator, com Adam Scott.

Já “Pinguim”, protagonizada por Colin Farrell, aparece forte na disputa entre séries limitadas e antologias, com indicações também para os coadjuvantes e parte técnica da produção.

Outros destaques da temporada incluem “Adolescência”, da Netflix, com 13 indicações, e o retorno triunfal de séries já queridinhas como “O Urso”, “Hacks” e “Abbott Elementary”, todas figurando nas categorias de comédia.

Além dos dramas e comédias, o Emmy também premiará séries limitadas, realities e talk shows. Entre os programas mais indicados estão:

Melhores indicadas em destaque:



Melhor Série de Drama: Ruptura, The Last of Us, The White Lotus, Andor, entre outras.

entre outras. Melhor Série de Comédia: O Estúdio, O Urso, Only Murders in the Building, Hacks.

Melhor Série Limitada: Pinguim, Black Mirror, Adolescência, Monstros – Irmãos Menendez.

Melhor Filme para TV: Bridget Jones: Louca pelo Garoto e Rebel Ridge.

Nas categorias de atuação:



Adam Scott (Ruptura) e Pedro Pascal (The Last of Us) disputam como Melhor Ator em Drama .

disputam como . Cristin Milioti (Pinguim) e Cate Blanchett (Disclaimer) aparecem entre as atrizes indicadas .

aparecem entre as . Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, de O Urso, voltam à disputa após vitória no ano passado.

Quando será o Emmy 2025?

A cerimônia será apresentada pelo comediante Nate Bargatze e acontecerá no dia 14 de setembro. As produções elegíveis foram aquelas exibidas entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025.

Relembre as vencedoras do ano passado:



“Xógum” foi a maior premiada, levando 18 estatuetas somando todas as categorias, incluindo as técnicas. “O Urso” brilhou com 11 prêmios, firmando-se como um fenômeno na comédia dramática.

