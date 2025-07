5 doramas que todo fã precisa ver antes de morrer!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É fã de doramas? Separamos uma listinha com algumas produções asiáticas que você precisa acompanhar e se apaixonar. Veja agora e aproveite!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas ou está começando a acompanhar, prepare-se!

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha incrível com algumas produções asiáticas que você precisa assistir.

Veja agora e aproveite!

Doramas para maratonar

Imagem do dorama "Sky Castle" - Reprodução/ Netflix

1. Round 6

Sinopse:

Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais.

Episódio final: 27 de junho de 2025



Primeiro episódio: 17 de setembro de 2021 (Coreia do Sul)



Criado por: Hwang Dong-hyuk



Duração: 32–76 minutos

Onde assistir: Netflix.

2. A Lição

Sinopse:

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Emissora original: Netflix



Primeiro episódio: 30 de dezembro de 2022 (Coreia do Sul)



Autora: Kim Eun-sook



Gêneros: Suspense, Drama, Melodrama, Soap opera, Mistério

Onde assistir: Netflix.

3. Classe dos Heróis Fracos

Sinopse:

Com a ajuda de amigos inesperados, um aluno talentoso e introvertido decide enfrentar os valentões do colégio, sem fazer ideia do perigo que está correndo.

Gêneros: Ação, Drama



Primeiro episódio: 18 de novembro de 2022 (Coreia do Sul)



Baseado em: Weak Hero, de Seopass e Kim Jin-seok (Razen)



Compositor da música tema: Primary



Elenco: Park Ji-hoon; Choi Hyun-wook; Hong Kyung; Ryeoun; Choi Min-young; Lee Min-jae; Yoo Su-bin; Bae Na-ra; Lee Jun-young

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 4 séries coreanas esquecidas da Netflix para maratonar

4. Sky Castle

Sinopse:

O sucesso dos filhos é tudo o que importa para os membros da elite coreana que vivem em Sky Castle, um exclusivo condomínio de luxo.

Episódio final: 2 de fevereiro de 2019



Primeiro episódio: 23 de novembro de 2018 (Coreia do Sul)



Emissora original: JTBC



Prêmios: Baeksang Arts Award: Melhor Atriz Principal em Transmissão, MAIS



Gêneros: Comédia, Drama, Suspense, Mistério

Onde assistir: Netflix.

5. Sr. Rainha

Sinopse:

Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.

Episódio final: 14 de fevereiro de 2021



Emissora original: tvN



Primeiro episódio: 12 de dezembro de 2020 (Coreia do Sul)



Gêneros: Romance, História, Comédia, Drama television series, MAIS



Baseado em: Go Princess Go, de Xian Chen

Onde assistir: Netflix.