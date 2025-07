4 doramas com romances incríveis disponíveis na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os doramas de romance são sempre os mais procurados entre os fãs de produções asiáticas. Veja uma lista com títulos para maratonar e se apaixonar!

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix está recheada de produções asiáticas para os verdadeiros fãs de doramas.

No catálogo, a plataforma disponibiliza diversos gêneros incríveis, incluindo o mais popular: o romance.

A seguir, vamos apresentar uma listinha com os melhores doramas de romance disponíveis na Netflix para você maratonar!

Doramas com romances incríveis

Imagem do dorama "Full House" - Reprodução/ Netflix

1. Hwayugi

Sinopse:

Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.

Episódio final: 4 de março de 2018



Gêneros: Ação, Romance, Comédia, Guerra



Emissora original: tvN



Autora: Hong Mi Ran

Onde assistir: Netflix.

2. Full House

Sinopse:

Ao voltar das férias no exterior, uma escritora descobre que perdeu a casa. Agora, ela está disposta a tudo para recuperar seu lar.

Produtores executivos: Park Chang-sik, Jung Sung Hyo



Episódio final: 2 de setembro de 2004



Primeiro episódio: 14 de julho de 2004



Gêneros: Drama coreano, Drama, Romance, Comédia, Comédia romântica, Soap opera, Minissérie



Idiomas: Coreano, Indonésio



Emissora original: Korean Broadcasting System

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 5 doramas lindos onde o amor nasce da amizade

3. Meninos Antes de Flores

Sinopse:

Acompanhe as peripécias de Jan-di, uma garota humilde que entra em uma escola de prestígio e se envolve com um garoto mimado do grupo mais popular da escola.

Spin-off: The Slingshot



Prêmios: Baeksang Arts Award: Prêmio de Popularidade, MAIS



Indicações: Baeksang Arts Award: Prêmio de Popularidade, BaekSang Arts Award: Melhor Ator

Estreante de TV



Adaptação de: Hana Yori Dango



Episódio final: 31 de março de 2009



Primeiro episódio: 5 de janeiro de 2009 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

4. The Secret Life of My Secretary

Sinopse:

A vida de um promotor bem-sucedido muda completamente quando sua nova estagiária se torna a principal suspeita de um assassinato.

Episódio final: 25 de junho de 2019



Primeiro episódio: 6 de maio de 2019 (Coreia do Sul)



Emissoras originais: Seoul Broadcasting System, SBS TV



Gêneros: Romance, Comédia, Comédia romântica, Drama



Idioma original: coreano

Onde assistir: Netflix.