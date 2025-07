Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Elas tinham cara de mais do mesmo, mas surpreenderam com tramas envolventes, personagens profundos e finais que a gente não supera

A gente já conhece o roteiro: um drama adolescente, uma investigação policial, uma comédia romântica… e o sentimento de que “já vi isso antes”.

Mas algumas séries sabem exatamente como usar o clichê como isca — só para surpreender com tramas inteligentes, reviravoltas emocionantes e personagens que fogem do óbvio.

Se você já quase desistiu de uma série nos primeiros episódios e depois foi fisgado sem retorno, vai se reconhecer nessa lista. Aqui vão 5 séries que pareciam clichês, mas entregaram tudo e mais um pouco:

5 séries que pareciam genéricas, mas viraram vício

Sex Education (Netflix)



O que parecia ser apenas mais uma comédia adolescente sobre descobertas sexuais se revelou uma série sensível, educativa e emocionante. Com personagens complexos e temas profundos, Sex Education virou um dos maiores sucessos da plataforma — e por bons motivos.

The Good Wife (Paramount+)



A história da esposa traída que volta ao trabalho como advogada dava a entender que seria só um drama jurídico básico. Mas a série cresceu a cada temporada, com críticas sociais afiadas, casos envolventes e uma protagonista das mais memoráveis da TV.

Brooklyn Nine-Nine (Star+)



Mais uma sitcom policial? Pode até parecer no início, mas a série de Jake Peralta e cia. entregou não só risadas genuínas, mas também momentos de representatividade, críticas sociais e afeto real entre os personagens. Clichê? Só na superfície.

Crazy Ex-Girlfriend (Netflix)



O título afasta muita gente — e propositalmente. A série é uma desconstrução brilhante dos estereótipos femininos, embalada por números musicais hilários, discussões sobre saúde mental e uma protagonista extremamente humana. Nada óbvia.

The Magicians (Prime Video)



À primeira vista, parece só uma versão adulta de Harry Potter, com jovens mágicos em uma escola especial. Mas a série toma rumos sombrios, caóticos e emocionantes, abordando traumas, relações humanas e o preço do poder com um toque de acidez.

Essas séries são a prova de que nem todo clichê é ruim — às vezes, é só o ponto de partida para algo muito melhor do que a gente imaginava. E você, já subestimou alguma série e depois virou fã?