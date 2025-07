7 séries novas que merecem mais atenção e provavelmente você ainda não viu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre tantos lançamentos semanais nas plataformas de streaming, algumas séries incríveis acabam passando despercebidas pelo grande público — mesmo com roteiros afiados, atuações envolventes e propostas originais.

Nesta lista, reunimos 7 produções recentes que merecem um lugar na sua próxima maratona. Prepare-se para descobrir joias escondidas que surpreendem e prendem do início ao fim.

1. The Changeling (Apple TV+)



Misturando drama psicológico, fantasia e terror, The Changeling conta a história de um pai em busca de sua esposa desaparecida após um evento traumático envolvendo o filho recém-nascido.

Ambientada em uma Nova York misteriosa e quase encantada, a série mergulha em lendas urbanas e medos ancestrais da parentalidade, explorando a linha tênue entre o real e o imaginário.

2. Bodkin (Netflix)



Essa comédia de humor ácido e suspense acompanha um grupo de podcasters investigativos que chega a uma pequena cidade irlandesa para desvendar desaparecimentos antigos.

Mas os moradores têm muitos segredos, e o que parecia uma investigação simples logo se transforma em algo muito mais sinistro e caótico.

Com uma protagonista afiada e críticas ao sensacionalismo midiático, Bodkin surpreende com seu tom original.

3. Shgun (Star+ / FX)



Baseada no livro de James Clavell, essa minissérie épica se passa no Japão feudal do século XVII.

Quando um navegador inglês naufraga em território japonês, ele se vê no meio de uma complexa disputa política e cultural.

Com fotografia deslumbrante, atuações potentes e uma trama intensa sobre lealdade, poder e identidade, Shgun é uma produção grandiosa que conquista a cada episódio.

4. My Lady Jane (Prime Video)



Com um toque de comédia, fantasia e romance, essa releitura da história de Lady Jane Grey — que reinou por apenas nove dias na Inglaterra — reimagina os acontecimentos com liberdade criativa e um frescor irresistível.

A série mistura referências históricas com uma protagonista destemida e reviravoltas absurdas, criando um universo divertido, irreverente e empoderador.

5. Dead Boy Detectives (Netflix)



Do universo de Sandman, essa série acompanha dois adolescentes fantasmas que decidem permanecer no mundo dos vivos para resolver casos sobrenaturais — com a ajuda de uma médium.

A química entre os protagonistas e o clima gótico com toques de humor fazem da série uma boa pedida para fãs de mistério e fantasia, especialmente os que curtem uma narrativa excêntrica e cheia de alma (literalmente).

6. Drops of God (Apple TV+)



Em Drops of God, uma jovem francesa herda a maior coleção de vinhos do mundo, mas para receber o legado do pai — um renomado enólogo — precisa competir com seu ex-aluno japonês em uma série de provas sensoriais.

A série mistura drama familiar, rivalidade, cultura do vinho e um visual estonteante, sendo um deleite para os sentidos. Ideal para quem gosta de histórias refinadas e emocionais.

7. Baby Reindeer (Netflix)



Baseada em fatos reais, essa série britânica acompanha um comediante em ascensão que, após um gesto de gentileza, passa a ser perseguido por uma mulher obsessiva.

A relação entre os dois se intensifica de forma desconfortável e devastadora.

Com roteiro afiado e atuação intensa de Richard Gadd, Baby Reindeer é uma das produções mais impactantes do ano — e uma reflexão dolorosa sobre trauma, exposição e obsessão.

