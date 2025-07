As séries mais viciantes dos últimos tempos segundo quem começou e não conseguiu parar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Tem séries que não te dão escolha: você assiste ao primeiro episódio e, antes que perceba, está completamente envolvido — fazendo maratona sem culpa e ignorando o relógio.

São tramas bem amarradas, personagens complexos e viradas inesperadas que tornam impossível abandonar a tela.

A seguir, reunimos algumas das séries mais viciantes dos últimos tempos, com histórias que grudam como cola e conquistam até os mais exigentes.

1. Breaking Bad (Netflix)



A série acompanha Walter White, um professor de química do ensino médio que recebe o diagnóstico de um câncer terminal.

Com poucas perspectivas financeiras e preocupado com o futuro da família, ele decide entrar no mundo do crime, produzindo metanfetamina com a ajuda do ex-aluno Jesse Pinkman.

O que começa como um plano desesperado se transforma em uma escalada implacável de poder, violência e moralidade distorcida.

Breaking Bad é uma montanha-russa emocional e narrativa — e um estudo brilhante sobre a degradação humana.

2. Dark (Netflix)



Nessa produção alemã de ficção científica, o desaparecimento de uma criança revela segredos sombrios de uma pequena cidade e expõe conexões entre quatro famílias ao longo de várias gerações.

Com viagens no tempo, paradoxos e um emaranhado de linhas temporais, Dark transforma o espectador em um verdadeiro detetive, tentando montar as peças de um quebra-cabeça complexo e fascinante.

A atmosfera sombria e o roteiro afiado fazem dela uma experiência envolvente — e altamente viciante.

3. The Bear (Star+)



Após a morte do irmão, Carmy, um jovem chef talentoso da alta gastronomia, retorna a Chicago para administrar a pequena e caótica lanchonete da família.

Ele precisa lidar com a bagunça financeira, o luto e uma equipe desestruturada, ao mesmo tempo em que tenta manter a sanidade e resgatar suas origens.

The Bear é intensa, emocional e acelerada como um dia em uma cozinha real — com episódios curtos, mas carregados de tensão, emoção e autenticidade.

4. Round 6 (Netflix)



Um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro é recrutado para participar de uma competição misteriosa com jogos infantis — mas com consequências fatais.

A cada fase, a tensão aumenta e os dilemas morais ficam mais profundos.

Com forte crítica social e visual impactante, Round 6 (ou Squid Game) explora o limite do desespero humano e questiona o valor da vida em uma sociedade desigual. É impossível assistir a um episódio só.

5. The Morning Show (Apple TV+)



Nos bastidores de um famoso telejornal matinal dos Estados Unidos, o escândalo de assédio sexual envolvendo um dos âncoras muda completamente o rumo da emissora.

A chegada de uma nova apresentadora desestabiliza a hierarquia e expõe rivalidades, alianças e verdades desconfortáveis.

The Morning Show mistura drama corporativo e questões atuais com atuações de peso e diálogos afiados — prendendo o espectador desde os primeiros minutos.

6. Succession (HBO Max)



A série gira em torno da poderosa — e disfuncional — família Roy, dona de um conglomerado midiático bilionário.

Quando o patriarca Logan Roy adoece, os filhos entram em uma disputa cruel pelo controle da empresa.

Com sarcasmo, jogadas sujas e traições familiares, Succession oferece uma visão ácida do poder, da ambição e da decadência moral da elite.

Cada episódio parece um duelo psicológico, e o roteiro é tão bom que você mal percebe o tempo passar.

7. You (Netflix)



Joe Goldberg parece um homem encantador, inteligente e apaixonado por livros. Mas por trás da fachada, esconde um comportamento obsessivo, manipulador e extremamente perigoso.

A cada temporada, acompanhamos Joe se apaixonar — e fazer de tudo para controlar suas vítimas, inclusive matar.

A série mistura suspense, crítica ao comportamento digital e um protagonista inquietante, que nos faz torcer por ele e temê-lo ao mesmo tempo.

8. La Casa de Papel (Netflix)



Um homem enigmático conhecido como Professor recruta oito especialistas para realizar o maior assalto da história: invadir a Casa da Moeda da Espanha e imprimir bilhões de euros.

Com nomes de cidades como codinomes, o grupo enfrenta dilemas internos, a pressão da polícia e a imprevisibilidade do plano.

Com narrativa não linear e cliffhangers de tirar o fôlego, La Casa de Papel virou um fenômeno global — e é uma das maratonas mais frenéticas da Netflix.