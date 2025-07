6 séries com episódios curtos para assistir no almoço ou no intervalo do trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo para se jogar numa maratona longa.

Mas algumas séries são ideais para encaixar em pequenas pausas, como no almoço ou entre uma tarefa e outra, sem atrapalhar o restante da agenda.

Confira 6 séries com episódios curtos, que entregam boas risadas e distração sem pesar.

1. Cobra Kai (Netflix)



Com episódios que variam de 25 a 35 minutos, Cobra Kai é uma continuação moderna e divertida do universo de “Karatê Kid”.

Mistura nostalgia, humor e brigas coreografadas, perfeita para dar aquele gás no meio do dia.

2. Kim’s Convenience (Netflix)



Essa sitcom canadense acompanha o dia a dia de uma família coreana que toca uma mercearia em Toronto.

Kim’s Convenience tem episódios de cerca de 22 minutos, cheios de situações culturais e piadas inteligentes, ótimas para quem quer algo leve e multicultural.

3. Girls5eva (Prime Video)



Uma girlband dos anos 90 tenta retomar a carreira décadas depois, agora cheia de filhos, boletos e inseguranças.

Girls5eva é divertida, com episódios curtos e diálogos rápidos, perfeita para dar boas risadas.

4. How I Met Your Mother (Star+ / Amazon)



Clássica, com episódios de 20 a 25 minutos, How I Met Your Mother continua ótima para quem busca humor leve e histórias sobre amizade, romances e as trapalhadas de Ted, Barney e cia pelas ruas de Nova York.

5. Abstract: The Art of Design (Netflix)



Para quem prefere algo inspirador, Abstract explora o universo do design em episódios independentes, de 20 a 40 minutos. Dá para escolher temas que mais interessam e aprender algo novo em pouco tempo.

6. The Good Place (Netflix)



Essa comédia filosófica tem episódios de cerca de 22 minutos e conta a história de Eleanor, que morre e acorda no “lugar bom”, mesmo sem merecer.

Reflexões leves sobre ética e muita piada fazem dessa série ótima para pequenas doses no dia.