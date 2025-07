Emmy 2025: veja onde assistir as séries mais indicadas no streaming

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 77ª edição do Emmy, principal premiação da televisão norte-americana, já revelou os seus indicados. A série "Ruptura" (Severance) lidera a lista com 27 indicações, incluindo categorias técnicas e principais, como Melhor Série de Drama.

A produção se destaca por sua trama futurista: em um mundo onde é possível separar cirurgicamente a consciência profissional da pessoal, acompanhamos os dilemas de quem vive literalmente duas vidas.

Séries do Emmy 2025

Outras produções também se destacaram. "Pinguim", spin-off de Batman protagonizado por Colin Farrell, recebeu 24 indicações. As séries "The White Lotus" e "O Estúdio" aparecem logo em seguida, com 23 indicações cada — essa última foi a mais lembrada entre as comédias.

Na categoria de minisséries, o destaque foi "Adolescência", fenômeno do ano na Netflix, com 13 indicações. Já entre os dramas, "The Last of Us" garantiu 16 indicações.

Entre as minisséries, havia expectativas em torno de uma possível indicação para Wagner Moura por "Ladrões de Drogas", mas o brasileiro ficou fora da lista de atores coadjuvantes.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 14 de setembro de 2025.

Onde assistir as séries do Emmy 2025?

Confira

Ruptura - 27 indicações

Onde assistir: Apple TV+

Pinguim - 24 indicações

Onde assistir: HBO Max

The White Lotus - 23 indicações

Onde assistir: HBO Max

O Estúdio - 23 indicações

Onde assistir: Apple TV+

The Last of Us - 16 indicações

Onde assistir: HBO Max

Andor - 14 indicações

Onde assistir: Disney+

Hacks - 14 indicações

Onde assistir: HBO Max

Adolescência - 13 indicações

Onde assistir: Netflix

O Urso - 13 indicações

Onde assistir: Disney+

The Pitt - 13 indicações

Onde assistir: HBO Max

