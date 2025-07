Apocalipse nos Trópicos: O que o documentário revela (ou não) sobre evangélicos e política

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível na Netflix desde a segunda-feira (14), "Apocalipse nos Trópicos" marca o retorno da cineasta Petra Costa ao documentário político com um novo foco: a interseção entre o avanço das igrejas evangélicas e o fortalecimento da extrema-direita no Brasil.

Petra foi responsável pelo polêmico "Democracia em Vertigem", indicado ao Oscar em 2020 e centrado na radicalização do país entre o impeachment de Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro.

A proposta estética permanece: Petra Costa narra em off enquanto imagens simbólicas de Brasília atravessam a tela. Desta vez, explorando como a retórica "apocalíptica" do Novo Testamento foi mobilizada como instrumento político e ideológico.



Genealogia do poder e conexões internacionais

A narrativa também traça um panorama histórico que revisita a chegada dessas igrejas ao longo do século 20, destacando o crescimento de 129% de evangélicos durante os governos do PT.

Um dos momentos interessantes é a atuação do grupo de lobby norte-americanos "The Family" no Brasil, especialmente durante a ditadura militar, período em que o catolicismo progressista exercia maior influência social.

Apesar de méritos da pesquisa, o filme encontra limitações no olhar da própria diretora, cuja distância em relação ao universo evangélico nem sempre é bem dosada.

Em diversos momentos, a representação das lideranças religiosas peca por certa idealização, perdendo nuances importantes para a compreensão do fenômeno.

Entre escolhas narrativas e simplificações

Silas Malafaia é apresentado como figura central dessa engrenagem. Essa foi uma escolha narrativa eficaz, mas que acaba obscurecendo outras articulações políticas relevantes, como a participação de lideranças evangélicas na criação do partido Republicanos, hoje à frente da presidência da Câmara dos Deputados e do governo de São Paulo.

A metáfora do "apocalipse" é evocada para conectar o que se chama de "teologia do domínio" aos eventos do 8 de janeiro, o que soa um tanto forçado, considerando que outras bases bolsonaristas também tiveram bastante protagonismo nesse processo - como os militares e o agronegócio.

Ainda assim, o filme levanta um alerta importante: a instrumentalização da fé como projeto de poder representa um risco concreto à democracia, no Brasil e em qualquer parte do mundo. "Apocalipse nos Trópicos" pode não dar conta de toda a complexidade do tema, mas abre espaço para um debate necessário.

