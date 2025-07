Chaveamento da Série D completo: Projeção de todos os jogos das 2ª e 3ª fases

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Falta apenas uma rodada para o fim da Série D do Campeonato Brasileiro; Equipes como Santa Cruz e Portuguesa já estão classificadas

A Série D do Campeonato Brasileiro chega a sua reta final na primeira fase. No próximo fim de semana, ocorrerá a última rodada da etapa de grupos e será o momento de conhecer os classificados e confrontos de mata-mata da segunda fase.

Lembrando que já há algumas equipes classificadas, como Santa Cruz, Portuguesa, Central, América-RN e outros times. Todos eles começam agora a caminhada rumo ao acesso. Ao todo, serão três fases de mata-mata para garantir a vaga na Série C do ano que vem.

Tomando a classificação atual, temos já algumas projeções de jogos de mata-mata na segunda fase. Serão jogos de ida e volta, com o retorno na casa do time melhor classificado na primeira fase.

Por exemplo, o Central, que lidera o grupo A03 com 25 pontos, hoje enfrentaria o Sergipe, quatro colocado do grupo A04. O primeiro jogo seria em Aracaju com a volta em Caruaru.

Após essa fase, há um novo chaveamento já pré-definido pela CBF. Na quarta fase é que os oito time são ranqueados de 1º a 8º, de acordo com o somatório de pontos de todas as fases (1ª a 3º). Ou seja, ou pontos de todas as fases contam.

Chaveamento Série D



Confira abaixo o chaveamento da segunda fase da Série D.

2ª fase

Iguatu (4º B) × Manauara EC (1º A)



Manaus (3º A) × Imperatriz (2º B)



Águia de Marabá (4º A) × Altos (1º B)



Sampaio Corrêa (3º B) × Tuna (2º A)



Sergipe (4º D) × Central (1º C)



Santa Cruz (3º C) × Lagarto (2º D)



Horizonte FC (4º C) × ASA (1º D)



Juazeirense (3º D) × América-RN (2º C)



Água Santa (4º F) × Aparecidense (1º E)



Luverdense (3º E) × Rio Branco-ES (2º F)



Mixto (4º E) × Portuguesa-SP (1º F)



Maricá (3º F) × Ceilândia (2º E)



Marcílio Dias (4º H) × Inter de Limeira (1º G)



Cianorte (3º G) × São José-RS (2º H)



FC Cascavel (4º G) × Barra-SC (1º H)



Joinville (3º H) × Goiatuba EC (2º G)

