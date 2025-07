Carina Lins lança single inédito "Papel de Homem" em nova fase da carreira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Carina Lins acaba de lançar seu novo single Papel de Homem, já disponível em todas as plataformas digitais. A faixa marca uma nova etapa da artista, que agora integra o casting da RME, e representa o primeiro lançamento inédito desde seu retorno oficial aos palcos.

Com mais de 10 anos de trajetória no brega, Carina é considerada um dos grandes nomes do gênero. Após regravar Pra Conhecer Uma Mulher e lançar o DVD Clássicos, registrado em Recife com seus maiores sucessos, a cantora apresenta ao público uma música inédita que reflete sua maturidade artística e conexão com as raízes do ritmo.

Papel de Homem tem composição e produção assinadas por Jorge Silva, com participação do produtor MC Jorginho. A canção traz uma letra forte e atual, com a pegada romântica e intensa que marca a carreira de Carina.