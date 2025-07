Férias em família: 4 restaurantes imperdíveis no Recife para levar a criançada!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conheça os principais restaurantes do Recife com área exclusiva para a criançada, enquanto você desfruta de um almoço ou jantar super saboroso

As férias escolares chegaram e, com elas, a busca por programas e restaurantes que agradem a toda a família também. Este momento não precisa ser chato e nem demorado.

Se você está no Recife e quer aproveitar uma boa refeição sem abrir mão da diversão dos pequenos, preparamos uma lista com 4 restaurantes perfeitos para levar as crianças!

Prepare-se para roteiros gastronômicos que unem sabor e diversão para todas as idades! Confira a seguir algumas opções e não perca tempo.

1. Coco Bambu Derby

Imagem da área kids do Coco Bambu Derby - Divulgação/Coco Bambu

No Coco Bambu, enquanto os pais ou responsáveis desfrutam de um almoço, ou jantar tranquilo com os pratos selecionados do cardápio, as crianças contam com um espaço de lazer exclusivo, supervisionado por monitores e pensado especialmente para elas.

A comodidade de ter as crianças bem assistidas no próprio restaurante torna a experiência ainda mais agradável para os adultos, que podem relaxar sem preocupações enquanto a garotada se diverte.

Entre os pratos estão o Kid’s Filé, com filé grelhado, arroz e batatas fritas (R$ 54); o Kid’s Peixe, com filé de tilápia grelhado, molho pesto, arroz e purê de batata (R$ 41); o Kid’s Camarão, com camarão empanado em panko, arroz branco e purê de batata (R$ 46); e o Kid’s Parmegiana, com filé mignon à milanesa acompanhado de espaguete ao molho de tomate (R$ 60).

Serviço

Coco Bambu Derby

Endereço: Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2132, Derby, Recife – PE

Funcionamento: todos os dias, das 11h30 às 23h

Brinquedoteca: das 11h30 às 23h (R$ 24,90 por criança, uso livre por todo o dia)

Recreação: sábados e domingos, das 12h30 às 15h30

Instagram: @cocobamburecife

Reservas e informações: (81) 3038-7080

2. Pizzaria Atlântico

Imagem da área kids da Pizzaria Atlântico - Divulgação/ Atlântico

A Atlântico conta com quatro lojas em Recife com parquinho para a criançada, garantindo muita diversão para este mês de férias dos seus pequenos. O espaço conta com colaboradores para auxiliar as crianças.

Além disso, o estabelecimento conta com pratos kids, que foram confeccionados exclusivamente para a garotada.

Entre os pratos estão o Franguinho Grelhado, com tiras de frango grelhado (R$ 29,90); o Mac And Cheese, com penne ao molho cheddar cremoso, gratinado com muçarela e finalizado com bacon crocante (R$ 32,90); Frango À Delícia JR., coberto com molho berchamel e muçarela derretida (R$ 32,90); entre outros pratos.

O restaurante também possui sobremesa para eles, o Don don clássico, conta com cinco mini donuts com cobertura variada de chocolate branco e preto (R$ 21,90); Don don recheado, conta com sete mini donuts com cobertura de chocolate branco e com recheio de brigadeiro de chocolate (R$ 23,90).

Serviço

Pizzaria Atlântico Graças

Endereço: Av. Rui Barbosa, 500 - Graças, Recife - PE, 52011-040

Funcionamento: todos os dias, das 11h às 22h

Reservas e informações: (81) 2101-1111

Instagram: @pizzariaatlantico



3. Bar do Cuscuz

Imagem da área kids do Bar do Cuscuz - Divulgação/ Bar do Cuscuz

Para encerrar a nossa lista, o Bar do Cuscuz também conta com um espaço incrível para as crianças. Mostrando que adultos e crianças podem se divertir no mesmo local.

Na cuscuzlândia, que também é uma das opções para celebrações de aniversários, conta com monitoras responsáveis pelo parque em geral.

A cobrança da pulseira de acesso ao parque, é a partir de 2 anos até 16 anos.

No cardápio, também há pratos kids, entre eles são: Filé mignon, com batata frita, purê e arroz (R$ 57); Filé de peito de frango grelhado, com batata frita, purê e arroz (R$41); Burger, com Pão, hambúrguer, cheddar, catchup e maionese (R$ 34); 6 unidades de Coxinha de frango catupiry (R$ 30); Fatia de pizza de calabresa (R$ 21); Fatia de Pizza frango com catupiry (R$ 21).

Além disso, há 11 opções de sobremesas.

Serviço

Bar do Cuscuz

Endereço: Av. Fernando Simões Barbosa, 170 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-390

Funcionamento: de domingo a quinta de 11h às 01h. Sexta e sábado de 11h às 2h

Valor do parque: R$ 23 por criança

Reservas e informações: (81) 3072-5272

Instagram: @bardocuscuzrecife



4. Restaurante Papacapim

Imagem da área kids do restaurante Papacapim - Divulgação/Papacapim

Muitas famílias podem aproveitar o horário do almoço ou jantar com tranquilidade, enquanto as crianças se divertem no espaço infantil do restaurante Papacapim.

A área kids conta com recreadores em todos os sábados e domingos, no período do jantar. Além disso, não é cobrado taxa para utilizar os brinquedos e playground.

Entre os pratos estão o Filé ou frango grelhado com 2 acompanhamentos (R$39); Pizza de Calabresa média (R$ 58); Pizza de frango com catupiry média (R$ 58); além de possuir muitas opções de pratos doces.

Serviço

Restaurante Papacapim

Endereço: Av. Rui Barbosa, 1397, Graças, Recife/PE

Funcionamento: almoço de 11h30 às 15h e jantar de 17h30 às 23h

Brinquedoteca: durante todo o funcionamento do estabelecimento, sem taxa a mais

Recreação: sábados e domingos, das 17h30 às 0h

Reservas e informações: (81) 3427-0010 ou (81) 98148-5227

Instagram: @papacapimrestaurante