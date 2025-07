Após cobrança por reforma, Prefeitura do Recife se reúne com reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante a celebração da Missa Solene Campal, na na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, realizada nesta quarta-feira (16), o reitor da igreja, frei Cid Mário, fez cobrança pública por restauração da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, um dos principais marcos históricos e religiosos da cidade.

A celebração representa o momento principal da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. A vice-governadora Priscila Krause e o Prefeito do Recife, João Campos estavam presentes no momento.

"Não é um pedido pessoal, mas solicito ao governo do Estado e à Prefeitura do Recife, em nome de todo o povo que está aqui, a restauração da Casa da Mãe Padroeira", disse o frei.

O Conjunto Arquitetônico que abriga a Basílica e o Convento de Nossa Senhora do Carmo, no Recife, é reconhecido como Patrimônio Histórico Nacional pelo Iphan desde 1938.

Prefeitura esteve em reunião com o frei

Minutos após sua primeira fala, o prefeito solicitou novamente o microfone.“Vamos agendar para amanhã uma reunião com equipe técnica para discutir a restauração da Basílica. Victor (vice-prefeito) ficará responsável por coordenar esse processo”, afirmou.

A reunião entre representantes da Prefeitura do Recife e a Igreja foi realizada na manhã desta quinta-feira (17), um dia após o evento.

Em publicação nas redes sociais, o vice-prefeito Victor Marques confirmou o encontro com o frei Cid Mário para tratar da restauração da Basílica.

“Uma honra pra mim tocar esta restauração, com toda a atenção para a arquitetura original, deste que é um patrimônio histórico e religioso do Recife”, escreveu o vice-prefeito.

Ainda não foram divulgados detalhes técnicos ou prazos referentes ao início das obras.

Basílica do Carmo teve sua construção iniciada em 1665

A construção da Basílica do Carmo começou em 1665, quando o Capitão Diogo Cavalcanti Vasconcelos financiou a capela-mor sem licença real, que foi concedida somente em 1687.

A nave do templo foi concluída em 1742, o sino da torre instalado em 1754 e o frontispício finalizado em 1767. O convento foi concluído em 1730.

Parte da Ordem Carmelita, o conjunto é um marco cultural e religioso do Recife. A torre de 50 metros é a mais alta do barroco brasileiro, e o interior conta com talha dourada e um retábulo artístico na capela-mor.

Durante a Revolução Pernambucana de 1817, o convento virou quartel e hospital militar, sofrendo danos e perda da biblioteca, recuperada apenas em 1846.

Nossa Senhora do Carmo foi proclamada padroeira do Recife em 1909 e desde 1938, o conjunto é tombado pelo Iphan como patrimônio nacional.

