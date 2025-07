Previsão do tempo no Grande Recife para esta quinta-feira (17)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os ventos frios típicos do inverno estão influenciando o tempo da região, com amplitude térmica moderada e alta umidade relativa do ar

Nesta quinta-feira (17), os moradores da Região Metropolitana do Recife devem enfrentar um dia de tempo ameno, segundo última atualização da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

De acordo com a previsão meteorológica, o céu ficará claro a parcialmente nublado durante a maior parte do dia. Há possibilidade de chuva rápida, porém de forma isolada e com intensidade fraca, concentrada no período da noite.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 21°C e a máxima de 28°C, refletindo o padrão de inverno na região, quando a amplitude térmica tende a ser menor, com dias frescos e noites mais frias.

Inverno no Recife

O inverno no Recife é caracterizado por temperaturas amenas e variações climáticas que diferem das regiões de clima temperado, uma vez que a cidade está situada em uma zona tropical.

A estação traz, frequentemente, uma combinação de dias com céu aberto e períodos curtos de chuvas isoladas.

Recomendações para a população

Com as temperaturas amenas e a possibilidade de chuva rápida isolada à noite, é recomendável que os recifenses mantenham um agasalho à mão, especialmente no período noturno.

Em caso de chuvas mais fortes, a população deve ficar atenta aos avisos oficiais e seguir as orientações da Defesa Civil do seu município.

Para emergências e informações, a Defesa Civil de Pernambuco pode ser acionada pelo telefone 199 ou (81) 3181-2490, enquanto no Recife o contato é pelo número 0800.081.3400.

