VÍDEO: Empresário é morto após suposta briga com motoqueiro em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Civil procura pistas para esclarecer a morte do empresário envolvido numa suposta briga com um motoqueiro no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O caso, registrado por câmeras de segurança, aconteceu na tarde da quarta-feira (16).

O empresário, dono de uma oficina, foi identificado como Gabriel Vieira Galvão, de 47 anos. As primeiras imagens mostram o momento em que ele e o autor do crime, ambos de moto, se agridem. Segundos depois, os dois caem e a luta segue, até que tiros são disparados. Ferido, o empresário chega a correr alguns metros. O autor foge em seguida.

O crime aconteceu na Rua Padre Manoel da Cunha, onde a oficina de Gabriel está localizada. Não se sabe ainda se a morte foi resultado de uma briga de trânsito ou se houve uma tentativa de assalto.

Por meio de nota, a Polícia Civil declarou que o homicídio foi registrado pela Força-tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul. Até agora, o autor do crime não foi encontrado.

FAMÍLIA ACREDITA EM ASSALTO

Gabriel Vieira Galvão, de 47 anos, foi morto a tiros em Piedade - REPRODUÇÃO

Familiares do empresário acreditam que o crime se tratou de uma tentativa de assalto, que resultou na morte após ele reagir.

"A gente acreditava que tinha sido uma briga de trânsito, mas depois, com as imagens que a gente viu, achamos que não foi. Ele [autor] joga a moto por cima da outra e há uma briga. Quando a perícia chegou, o relógiodele [Gabriel] não estava no pulso. A pessoa [autor] puxou o relógio, que foi encontrado quebrado. O assassino não conseguiu levar o que queria e atirou", disse Amanda Brito, viúva do empresário, em entrevista à TV Jornal.

"Tínhamos tantos planos, tantas coisas estavam sendo conquistadas. Íamos viajar no fim de semana. Ele sempre foi uma pessoa muito querida, que ajudava todo mundo. Agora, quero justiça", complementou.

Além da esposa, o empresário deixou cinco filhos.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 27 pessoas foram vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte) em Pernambuco no primeiro semestre deste ano.