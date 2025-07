Flávio Ricco: Momento da dramaturgia no streaming também é muito bom

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guerreiros do Sol, protagonizada pela atriz Isadora Cruz, lidera o ranking. Confira a coluna completa de Flávio Rícco nesta quinta-feira

A dramaturgia segue como um dos principais negócios da TV aberta, não por acaso os investimentos, o volume de produção e a resposta sempre à altura do mercado comercial.

Mas, vale muito destacar o também bom momento da dramaturgia nacional no streaming.

“Guerreiros do Sol”, inspirada no universo de Lampião e Maria Bonita e disponível no Globoplay, aparece como destaque. Texto de George Moura e Sergio Goldenberg, tem toda história sendo contada a partir da perspectiva de Rosa, personagem de Isadora Cruz.

“Maria e o Cangaço”, no Disney+, apesar da sua quase inexistente divulgação, mostra Isis Valverde em dos seus melhores desempenhos, assim como “DNA do Crime 2”, da Netflix, com Maeve Jinkings, Thomás Aquino e Letícia Tomazella, é outra que por “n” razões vale muito ser assistida.

O fato é que, tanto na TV aberta quanto no streaming, o volume e a qualidade do trabalho apresentados são da mais alta qualidade. E o que prova a nossa capacidade de saber fazer e fazer bem feito.

Recado ao Ratinho

Ratinho, meu caro, estou nessa estrada faz tempo e uma das coisas que aprendi, é nunca ter medo de crítica e de ninguém.

Muito menos de você. Quanto sua falta à minha vida ou ao meu trabalho, saiba, é nenhuma.

Por outra, bem deselegante da sua parte, em uma bronca comigo, colocar parentes no meio. A gente se basta.

E sobre o SBT, fique sabendo, minha história com ele é bem mais antiga que a sua.

Passe bem e um abraço ao “famoso quem” que te acompanha no programa de rádio.

O retorno da lutadora

Giovana Cordeiro - Lua Dof

Giovana Cordeiro fechou um novo contrato com a Globo e prepara o retorno da personagem Bárbara em “Dona de Mim”, ao que tudo indica, agora como uma grande vilã.

Sob o argumento de tentar carreira de lutadora de kickboxing nos Estados Unidos, ela havia deixado a trama, mas, diante dessa reviravolta, já volta a gravar neste mês.

Jogou junto

Uma coisa tem tudo a ver com a outra, sim: o futebol do Mundial de Clubes deu uma alavancada das mais importantes em “Vale Tudo”.

Qualidades à parte que a novela tem, foi uma colaboração fundamental.

Momento SBT - 1

O SBT está passando por uma série de transformações, naturais, a completa troca de sua direção.

De quem antes estava lá, não sobrou rigorosamente ninguém.

Momento SBT – 2

Se o SBT está melhor ou pior agora, embora se faça uma ideia, ainda não é possível chegar a uma avaliação mais correta.

Porém, há uma instabilidade até ostensiva nos seus interiores, com rumores internos muito fortes sobre novas trocas no seu alto comando.

Um porém

Em meio a tudo, há um visível estranhamento por parte de uma maioria, com a forma e intensidade do diretor Rinaldi Faria trabalhar.

Meio tratorzão, que forma uma espécie de bolha. Daí as inevitáveis batidas de frente.

Sala de espera

A Rede TV! está preparando um programete de 10 minutos de duração para exibição antes do “TV Fama”.

Leia Também Flávio Ricco: Não tem sentido a Globo transmitir só metade do Mundial em 2026

Vai mostrar o que está em destaque na internet, como dancinhas do tik tok, vídeos de famosos, músicas, entre outros. Só com off, sem apresentador.

Terceira metade

O Globoplay promove nesta sexta-feira a estreia de “Terceira metade”, reality show de relacionamento comandado por Deborah Secco.

Produzido pela Boxfish, terá seus 10 episódios liberados em três etapas: três amanhã, quatro em 25 de julho e os três finais em 1º de agosto.

Bronca antecipada

Deborah Secco - Mauricio Fidalgo

Este novo reality, ainda sem nenhum episódio liberado, já tem recebido críticas de alguns setores da sociedade, a partir do formato.

Solteiros dispostos a se envolver com quatro casais selecionados, que buscam uma “terceira metade”.

Fala-se em estímulo ao trisal.

Tendência

Não está batido o martelo, mas já há uma sinalização para novas mudanças na grade do SBT no final de tarde.

O fim do “Tá na Hora” é dado como certo e só não há ainda uma decisão do que será colocado no seu lugar. A ideia, em se tratando do jornalismo, é reforçar a faixa da manhã.

E outra

O “SBT Brasil”, do Cesar Filho, em meio a essas mudanças, também poderá ter o seu tempo de arte estendido.

E passar a funcionar ainda mais como ponteiro, para alavancar a grade da noite.

Bate – Rebate

Mais uma com José Mayer – a partir de 18 de agosto, “Fina Estampa”, de Aguinaldo Silva, chega ao Globoplay Novelas.

Sucesso da Netflix, “Stranger Things” finalmente teve anunciado o cronograma da última temporada, em 3 datas...

... O volume 1 estreia em 26 de novembro, com quatro episódios. O 2, em 25 de dezembro, com mais três, e o final, em 31 de dezembro.

O “Em Off” de Mari Cantarelli, programa da Jovem Pan, recebe Rita Cadillac, nesta sexta-feira, às 23h.

Nas comemorações dos seus 50 anos, terça-feira, a Band FM distribuiu centenas de pedaços de bolo para os funcionários da sede do Grupo Bandeirantes em São Paulo...

... O período festivo também inclui a promoção de grandes shows gratuitos para os ouvintes até o final do ano.

Band segue na busca, mas ainda não tem a novela que vai substituir “Café com Aroma de Mulher”.

Adriane Galisteu ainda não foi convocada pela Record para os trabalhos iniciais de “A Fazenda”...

... Só a partir de meados de agosto.

Nesta quinta tem futebol na Record, Fluminense e Cruzeiro, 19h20.

A jornalista Isabelle Suarez reforça o time de comentaristas do SporTV como contratada exclusiva.

Liminha, Lindezo, Otavio Mesquita e Débora “Emília” Gomez são algumas celebridades nas gravações do “Bake Off”.

C´est fini

Diferentemente dos dois últimos anos, quando trabalhou nas produções de “Beleza Fatal” e “Dona “Beja, ainda inédita, a Warner não tem nada programado para os próximos tempos.

E não há nem mesmo a decisão de se fazer novos trabalhos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

