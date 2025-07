Mestrado na UFPE tem tese sobre cobertura da Covid 19

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A jornalista Larissa Lins, que atuou muitos anos na equipe desta coluna, concluiu com brilho seu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Apresentou a tese “Do contratempo ao luto: a Catastrofização do discurso no colunismo social durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19 no Brasil.” Foi o resultado de três anos de pesquisas sobre como a pandemia de Covid-19 foi retratada no colunismo social, com as notas que produziu comigo, quando era a editora executiva da coluna.

Gabriela Coutinho, Geralda Farias e Andrea Mendonça, na Fenearte - Arquivo Pessoal

HARVARD

Muitos brasileiros foram alunos da Universidade Harvard, como José Paulo Cavalcanti Filho. A deputada Tabata Amaral, que era moradora da periferia de São Paulo, chegou à universidade por meio de uma bolsa de estudos integral e se formou em 2015 em Ciências Políticas e Astrofísica. Os dois brilham e muito.

VACINA

O médico Eduardo Jorge, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde do Estado, alerta para a importância da vacinação de pessoas acima dos 50 anos, contra o "Herpes Zoster", que afeta a visão, traz complicação neurológica e aumenta o risco de infarto e AVC.

VOOS

Pernambuco conta agora com nove voos internacionais.

Os médicos Pedro Falcão e Clarissa Barreto, em evento no Ruizito do RioMar - Arquivo Pessoal

INVERSÃO

A Prefeitura de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, nomeou o professor Waines Moreira Alves como secretário municipal da Mulher. É a primeira vez no país que uma Secretaria da Mulher é comandada por um homem.

JUSTIÇA

O desembargador Jones Figueiredo Alves aceitou o convite da presidente Érika Ferraz e passou a ser o presidente de honra da Comissão de Direito de Família e Sucessões do Instituto dos Advogados de Pernambuco.

NAS CAMISAS

Durante 24 anos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, teve sua marca Banrisul nas camisas do Grêmio e Internacional. Acabou o patrocínio e os dois clubes gaúchos, seguindo uma tendência das agremiações brasileiras, passaram a ter o patrocínio do aplicativo de apostas Alfa.

RESPOSTA

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou o ministro do STF Gilmar Mendes e levou uma dura resposta: "Vocês do Ministério do Trabalho estão na rota errada. Em dois anos, não aprovaram nada. Está tudo afundando”.

EXIGÊNCIA

A partir de agora, todo turista que for à Argentina, terá que apresentar na chegada seguro viagem.

Cláudia Molina, vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Quero estar acordado quando morrer.” (Atef Abu Saif)

BETINHA Emerenciano comanda esta noite, show da “Uptown Band”, no “O Pianista”, no Recife Antigo.

O VEREADOR do Recife Gilson Machado Filho será candidato a deputado estadual no próximo ano.

do Recife Gilson Machado Filho será candidato a deputado estadual no próximo ano. A CONCLUSÃO do Espaço Intermodal será um dos principais investimentos da Aena no Aeroporto dos Guararapes.

do Espaço Intermodal será um dos principais investimentos da Aena no Aeroporto dos Guararapes. A CAIXA Econômica vai liberar recursos para o “retrofit” de prédios do Recife Antigo para se transformarem em residenciais.

Econômica vai liberar recursos para o “retrofit” de prédios do Recife Antigo para se transformarem em residenciais. CARLOS Henrique Barbosa, que sabe tudo do setor, volta a atuar como cerimonialista em eventos na nossa cidade.

Henrique Barbosa, que sabe tudo do setor, volta a atuar como cerimonialista em eventos na nossa cidade. A BANDA The Fevers faz show sábado no Teatro RioMar.

The Fevers faz show sábado no Teatro RioMar. O GOVERNO brasileiro não vai atender ao pedido da ONU para enviar tropas para missão no Haiti. A missão custaria uma fortuna.

ANIVERSARIANTES Anete Cunha, Ângela Quintas, Carlos Calado, Edvânio Santos, Frederico Amâncio, Ivan Júnior, Jonas Alvarenga, Lourdinha Monteiro, Luciana Nunes, Marcelo de Lucas Simon Filho, Maurício Galvão, Paulinho Tomé, Paulo Rubem Santiago, , Ricardo de Biase, Roberto Magalhães, Sebastião Lucena e Wilson José Macedo Barreto.