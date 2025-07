Cristovam Buarque vai ganhar medalha da ABL

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pernambucano Cristovam Buarque vai receber a Medalha Francisco Alves da Academia Brasileira de Letras, no dia 25, na comemoração dos 128 anos da mais importante casa de cultura do país. Também serão premiados Rubens Ricupero, com a Medalha Machado de Assis, Ubiratan Machado e Klécio Santos, com a Medalha Rachel de Queiroz, Sílvio Tendler e Hermínio Belo de Carvalho, com a Medalha Joaquim Nabuco, e José Carlos Santos de Azevedo, com a Medalha João Ribeiro.

João Campos e Tabata Amaral, em clima de "love story" - Arquivo Pessoal

NA FRANÇA

O tradicional desfile do 14 de julho na Avenida Champs-Élysées, em Paris, com a presença do presidente Emmanuel Macron, já teve dois acidentes tiraram um pouco do brilho do evento. Um dos cavalos que participavam do desfile escorregou e derrubou seu cavaleiro. Outro se soltou e circulou sem controle.

SERRA TALHADA

Marcelo e Liana Ventura comandaram o evento de entrega das novas instalações da unidade Ambulatorial da Fundação Altino Ventura, em Serra Talhada.

A arquiteta Inah Costa e o administrador Enrico Padilha, no seu casamento na "Quinta da Grilla", em Portugal - Arquivo Pessoal

SEGURANÇA

A governadora Raquel Lyra assinou ontem a Carta de Compromisso “Construindo Planos de Prevenção”, formalizando a união do Governo de Pernambuco e a ONU para promoção de ações de combate à violência em 10 municípios do Estado: Aliança, Vicência, Igarassu, Olinda, Moreno, Ipojuca, Palmares, Caruaru, Bezerros e São José da Coroa Grande.

ELAS

Com a nomeação da engenheira Angélica Garcia Laureano para a diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade, a Petrobras passa a ter, pela primeira vez, maioria feminina na alta gestão. Agora, cinco dos nove cargos da diretoria são ocupados por mulheres, incluindo a presidência, liderada por Magda Chambriard. A nova composição marca um passo inédito da estatal em direção à diversidade no mercado brasileiro.

NA NEVE

O secretário de agricultura do estado, Cícero Moraes, temporada no Chile, aproveitando as programações na temporada de neve, ao lado da sua Carolina Calheiro.

Miriam Konrad Viezzer, que comemorou idade nova ontem - Fernando Machado/Divulgação

VERGONH A

Depois de um mês apenas treinando, o time do Sport permanece na lanterna da Série A e perdeu para o Juventude, o vice-lanterna. Mostrou que continua sendo horrível. A queda para a Série B está cada vez mais perto.

LITERATURA

Guga Bezerra foi o único pernambucano na 9ª edição do Prêmio Baobá, em Belém do Pará. É a principal premiação nacional dedicada aos contadores de histórias. É a mais importante premiação nacional dedicada aos contadores de histórias

APOSTAS

A Secretaria de Prêmios e Apostas concedeu a liberação de licença definitiva para o Grupo Silvio Santos operar no mercado de apostas no Brasil. Através da empresa TQJ-PAR, que faz parte do grupo, as marcas Baú Bingo, Tele Sena Bet e Bet do Milhão foram liberadas.

ALERTA

Em relatório da Unicef com a ONU, o Brasil retornou à lista dos 20 países com maior número de crianças não vacinadas no mundo. O número se baseia em crianças que não receberam a primeira dose da vacina tríplice bacteriana e o país está na 17ª posição no ranking mundial.