A prestigiada inauguração da nova Torre de Comando

A nova Torre de Comando da Base Aérea do Recife passou a ser subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que passa a coordenar o tráfego aéreo do Recife, Fortaleza, Natal e Maceió. É o primeiro centro integrado de aproximação do Brasil. A estrutura concentra o controle de voos em rotas de aproximação de quatro capitais do Nordeste, ampliando a segurança, eficiência e capacidade de resposta operacional da Aeronáutica no Nordeste. Foi inaugurada no final de semana com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e o brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira.

A vice-governadora Priscila Krause, o ministro José Múcio Monteiro, a governadora Raquel Lyra e o brigadeiro Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira - Yacy Ribeiro Divulgação

PRESENÇAS

A inauguração da nova Torre de Comando teve a presença da governadora Raquel Lyra, da vice-governadora Priscila Krause, do comandante militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro, do brigadeiro Marcello Lobão Schiavo, comandante do II Comar, dos secretários Hercílio Mamede ,André Teixeira Filho e Guilherme Cavalcanti, dos deputados federais Pedro Campos e Pastor Eurico e dos deputados estaduais Renato Antunes e Mário Ricardo.

AMIGOS DO TURISMO

Gustavo Luck comanda almoço do Grupo de Amigos do Turismo, hoje, no “Tempero da Rosa”, restaurante do histórico Hotel Central. A chef Rosa Maria vai preparar um cardápio especial, com pratos da cozinha nordestina, sua especialidade.

CIDADANIA

Em sessão solene da Câmara Municipal, hoje, o desembargador Ricardo Paes Barreto receberá o título de Cidadão de Camaragibe.

JUSTIÇA

Alceu Valença entrou com uma ação contra o inquilino do seu apartamento em Joá, no Rio de Janeiro. Segundo dados do processo, o morador não pagou diversas despesas e uma dívida de mais de R$ 122 mil.

HERDEIRA

Gabriela Maranhão e Daniel Asfora comemoram a chegada de Clarice, segundo filho, que já têm Vinicius.

CAFÉ

O Borsoi Café, do Riomar, merece a fama que tem, principalmente pela variedade dos bolos, todos diários, ainda quentes, com sabores muito bons. O de domingo, de banana com doce de leite, era de comer ajoelhado.

VOO

Mais um problema com voos da Azul. Na manhã de ontem, um avião que fazia a rota São Paulo–Rio teve uma despressurização e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto Santos Dumont.

ARTE E GASTRONOMIA

O chef e confeiteiro Matheus Oliveira, conhecido por incorporar elementos da arte pernambucana em seus doces, preparou para a Fenearte a “Banoffee Borges”. É uma tradicional torta banoffee, mas em cima, tem decoração inspirada nas obras do mestre J. Borges. Basicamente, uma tela em xilogravura em cima do bolo.

FINAL

A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG foi histórica com a vitória do time inglês que se consagrou como o primeiro campeão do novo campeonato. Chamou atenção na hora da entrega do troféu a presença do presidente dos EUA, Donald Trump, celebrando junto ao time.