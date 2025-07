Passagem discreta dos embaixadores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um detalhe que vem acontecendo na nossa cidade é a presença de muitos embaixadores no Brasil. Nenhum fez uma recepção para reunir a colônia dos seus países, autoridades, o corpo consular e a sociedade. Um cenário totalmente diferente de antigamente, quando nunca deixavam de promover esses encontros, importantíssimos para divulgar as nações que representam. Alguns nem ao menos fazem uma visita protocolar às autoridades do estado, como era tradição.

Cuca Amorim e Rodrigo Vasconcelos, casal de muito prestígio - GleysonRamosFotografia

ANGOLANOS

A Escola Judicial de Pernambuco recebe, hoje e amanhã, a visita de magistrados da República de Angola, acompanhada por representantes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

Juliana Lins, em evento fashion - Julliana Brito

GESTÃO

O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional tem nova gestão: Valéria Ferreira, como presidente e Alexandre Torres como vice-presidente.

GASTRÔ

A programação do Festival de Inverno de Gravatá terá um Festival de Queijos, Vinhos, Chocolates e Cafés, sábado, com expositores locais e nacionais.

A secretária de Cultura Cacau de Paula com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo no Festival Paris Plage - Arquivo Pessoal

A SEGUNDA

Lelê Carvalho é a segunda mulher a assumir a presidência do Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco. A primeira foi Cecília Freitas.

COCA

Os norte-americanos bebem, em média, três Coca-Colas por semana. Tem muitos brasileiros que bebem muito mais, diariamente.

FINAL

A seleção brasileira feminina de vôlei está na fase final da competição que acontece entre os dias 23 e 27 na cidade de Lódz, na Polônia.

HOLIDAY

Foi importante a autorização do TJPE para a DG IV, empresa que ganhou em leilão o edifício Holiday. Vai cuidar da segurança do local, que se transformou, recentemente, numa Cracolândia.

LEILÃO

Em Los Angeles, um leilão com itens da realeza arrematou o "Caring Dress", vestido florido azul usado em passagem real da Lady Di pelo Brasil e criado por Belville Sassoon em 1988, por US$ 520 mil dólares ( R$ 2,86 milhões .)

MAIS CARO

Ficou mais caro jogar nas loterias da Caixa Econômica. A aposta mínima na mais disputada delas, a Mega-Sena, sonho muitos passou de R$ 5 para R$ 6.

M O V I M E N T O

O FILME “Superman” foi o líder na bilheteria no final de semana nos cinemas do Recife.

O VEREADOR Osmar Ricardo com muitos projetos como presidente do o diretório do Recife do PT.

A MATTEL lançou a primeira boneca “Barbie” com diabetes tipo 1.

A CORREGEDORIA Geral de Justiça faz evento dia 23 para entregar o diploma “Amarelo Ocre.”

LEIDSON Ferraz lançou o livro “Ponto de Vista: Critica e Cena Pernambucana.”

A ATRIZ Anne Hathaway publicou um álbum de fotos no Instagram ao som de “Águas de Março, música de Tom Jobim.

MARIA Eduarda Figueiredo vai comandar o restaurante do Instituto Marcos Hacker de Melo.

ANIVERSARIANTES

Anne Cabral Rabelo, Cecília Viriato, Cristiana Piauhylino, Eliane Neves Baptista, Flávio Gadelha de Albuquerque, Leandro Ricardo e Marília Pereira.