Fernanda Pessoa e as fotos para suas aulas

A professora Fernanda Pessoa chegou em Viena, na Áustria, para dar início a sua tradicional viagem pela Europa. Um detalhe: todas as fotos das obras, telas e contextos históricos que mostra nas aulas, foram tiradas por ela, atualizadas a cada ano para os alunos. Ela é uma das grandes professoras de português do Brasil e a maior parte das notas mil redação do Enem, a nível nacional, passaram por ela. Com as viagens, monta as famosas aulas de história da arte.

TARIFAS CORRETAS

Os dados coletados por Fernando Castilho mostram que uma passagem de ida e volta do Recife para Lisboa, pela TAP, custa R$ 8.217. Já da Azul entre Recife e Petrolina, R$ 9.249. O presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, comprovou o absurdo, ao mandar comprar um bilhete para Petrolina, onde participará, na próxima semana, com produtores de frutas do Vale do São Francisco.

PARABÉNS

Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria, merece todos os aplausos pelo belo gesto de acolher jovens peregrinos de Brasília, Manaus e Porto Velho, que tiveram suas viagens canceladas por uma agência paulista, que havia sido paga para levá-los ao Jubileu da Juventude encontro com o Papa Leão XIV, que acontece em Roma. Eles agora poderão viajar.

CARTAS

Em tempos de Inteligência Artificial, as cartas voltaram à moda. Três delas, recentemente, tiveram impacto. De Donald Trump para Lula, de Michelle Bolsonaro para Lula e do ministro José Roberto Barroso para Donald Trump.

TOP 3

Otaviano Maroja, presidente do Convention Bureau, e Eduardo Tiburtius, presidente da Associação dos Hotéis, comemoram a entrada de Porto de Galinhas no “Top 3” dos destinos com melhor desempenho hoteleiro do Brasil em 2025, segundo a Omnibees, plataforma líder de distribuição de reservas online para a indústria hoteleira do Brasil.

FESTA DO CARMO

Padre Damião da Silva, que já foi frade carmelita, celebrou, ontem, a missa no Convento do Carmo. Depois, tivemos novena, celebrada por Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza e show do padre Gregório Paixão.

COMEMORAÇÃO

O empresário João Barbosa foi comemorar seu aniversário, com esposa Carolina Oliveira e as filhas, em viagem aos Lençóis Maranhenses.

REFENO

O comodoro do Cabanga, Altair Júnior, confirma as atrações da festa de encerramento da Refeno, no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. Alceu Valença, promovido pela Empetur, e Digão Raimundos. A regata parte do Marco Zero do Recife no dia 27 de setembro.

COR

O rosa empoeirado (Dust Pink) é a cor da próxima estação, segundo os principais sites de moda feminina. A aposta é em tendências mais sofisticadas e atemporais, sem grandes especificidades.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “ Ouvir com o coração é uma arte ,um ato de amor , chave para fortalecer laços nas relações humanas.” ( Moisés Wolfenson) “

KÁTIA Peixoto comandava mesa no Prudente 242, em Olinda, no fim de semana.

O TÉCNICO Marcelo Cabo ganhou as primeiras vaias da torcida do Santa Cruz, depois da fraca atuação do time contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte.

AMANDA Campos celebra nova idade do filho Gabriel Carvalho.

APÓS o casamento da filha Eduarda, em Portugal, Paula Belo “emendou” mais dias na Europa.

FÁBIO e Márcia Casanova, em circulada na Capadócia.

WALDEMAR Borges celebrou seu aniversário com amigos e família em Gravatá.

FERNANDO Ventura e os filhos Alexandre e Catarina celebraram os 10 anos do Instituto Fernando Ventura no Derby.

ANIVERSÁRIOS

Ângela Vieira, Artur Freire, Bruno Bacelar, Carmita Tasso, Guilherme Codeceira, Luciano Moura, Márcia Oliveira, Miriam Konrad Viezzer, Tereza Cristina Sena, Tiago Nóbrega Moraes e Zelândio Marques Filho.