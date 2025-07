Recifenses festejam hoje a sua padroeira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Recife comemora hoje sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo. Teremos missas o dia inteiro na Basílica do Carmo, sendo a das 8h, celebrada por Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo emérito de Maceió, e às 10h, por Dom Josivaldo José Bezerra, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, com a participação do Coral do Carmo. Ponto alto será a missa solene campal, celebrada pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, às 16h30, no Pátio do Carmo. Vale um registro: antes de assumir a Arquidiocese de Olinda e Recife, ele celebrou uma missa na festa de Nossa Senhora do Carmo.

PROCISSÃO

Depois da missa, o arcebispo vai conduzir procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, pelas ruas do centro da cidade. No final, show com o padre Damião Silva. Recordo que um dos anos, a procissão, com Dom Fernando Saburido à frente foi do Recife para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Olinda, um trajeto longo, que durou horas e se mostrou impraticável, tanto que só aconteceu uma vez.

COMEMORAÇÃO

Nosso mundo feminino tem encontro marcado hoje, às 16h, no Famiglia Giuliano, para happy hour que marca o aniversário de Sandra Paes Barreto, uma figura muito querida e que faz belíssimo trabalho na presidência da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco.

NA FINAL

O médico Luiz Antunes e os filhos Luiz e Vladimir assistiram à final da Copa do Mundo de Clube da Fifa, no “Metlife Stadium”, em Nova Jersey, na vitória do Chelsea contra o PSG.

NO TRE

O desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira foi eleito desembargador eleitoral substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, substituindo o desembargador Sílvio Neves Baptista Filho, que terminou o biênio no cargo.

VISITA

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro, visitaram, em companhia do reitor Alfredo Gomes, as obras de reforma do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.

BRINQUEDOS

Segundo a loja britânica Hamleys, que celebra 265 anos, os consumidores participaram de pesquisa e elegeram os dez melhores brinquedos já existentes, entre eles estão os tijolos de Lego, a boneca Barbie e o cubo mágico.

TENDÊNCIA

Está em alta usar chaveiros, pelúcias ou pingentes, seja na bolsa ou na roupa. Nessa onda, foi criado o gloss-chaveiro, que vem ganhando força entre as jovens nas redes sociais.

FINALISTA

Pernambuco é finalista do Prêmio Globo de Ouro do Turismo 2025 e está entre os cinco melhores destinos do Brasil. A votação ainda está aberta e vai até o dia 6 de agosto, exclusiva para profissionais do setor.

ABERTURA

Foi inaugurado o Edifício The Louis, em Xangai, que abriga a boutique Louis Vuitton, café e um centro cultural com a exposição Visionary Journeys. Chamou atenção a arquitetura do prédio, em formato de navio.

No lançamento do seu livro "Nulidades no Tribunal do Júri", a defensora pública Gina Muniz, ladeada por Marta Freire e Ingrid Zanella - Arquivo pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A natureza nos dá a vida, como dinheiro emprestado a juros, sem fixar o dia da restituição.” (Eduardo Giannetti)

PELA primeira vez, a Oficina Cerâmica Francisco Brennand participa da Fenearte, com peças no Espaço Janete Costa.

A PROFESSORA Maria do Carmo Martins Sobral, comemora seu aniversário hoje, em Évora, , onde participa de evento na universidade daquela cidade portuguesa.

PAULO Costa, após se aposentar da URB-Recife, dedica-se agora exclusivamente às esculturas em aço inox, com obras que valorizam à paisagem urbana nossa cidade.

O INDIANO Fauja Singh, considerado o corredor mais velho do mundo, aos 114 anos falexeu ontem em um acidente de trânsito.

ALÉM do Dia de Nossa Senhora do Carmo, hoje também é Dia do Comerciante.

A CANTORA Taylor Swift é a primeira artista da história a ter mais de dez canções solo com mais de 1 bilhão de streams.

A ÉPOCA de reajustes de planos de saúde é sempre preocupante. Enquanto alguns aumentam o comum, de 6%, outros vão para 20% a mais sem justificativa.

A FAMOSA bolsa Hermès Birkin, criada sob encomenda em 1984 para a atriz e modelo francesa Jane Birkin, foi arrematada em um leilão em Paris por R$ 56 milhões, por uma colunável do Japão.

ANIVERSÁRIOS

Bruno Cavalcante, Carlos Bezerra Cavalcanti, Cecília Wanderley, Danielle Macedo, Djair Aleixo, Fernando Paiva, Hélio Sena, Lourdinha Meireles, Luiz Carlos Feitosa, Maria do Carmo Martins Sobral, Paulo Miranda, Ricardo di Cavalcanti, Robson Sampaio e Sônia Pinheiro.