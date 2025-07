Flávio Ricco: Por que só falar mal e ver defeitos em Vale Tudo? E Taís Araújo, onde entra?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem assistiu “Tocaia Grande” e, depois, “Xica da Silva” na Manchete, em suas primeiras atuações e quando ela tinha apenas 17 anos, nem de longe imaginava onde Taís Araújo, um dia, poderia chegar.

A Xica, inclusive, tinha um jeito todo diferente de falar e de se apresentar, sacudindo os ombros, gesto que se tornou uma marca da personagem e dos mais comentados na ocasião.

De lá para cá, e só na televisão, foram quase 40 trabalhos, além do cinema e teatro, o que permitiu acompanhar todo o seu amadurecimento e crescimento como atriz.

É de se lamentar que na “Vale Tudo” de hoje, por razões que talvez algum PHD explique, as atenções muitas vezes são desviadas para questões nada a ver.

Ou há uma insensata mudança de foco, em só querer só manchetar os bastidores ou quem não se sai muito bem, à frente de tudo de maior qualidade que é colocado no ar.

De se lamentar porque o desempenho da Taís, como Raquel, personagem com RG e CPF próprios, parece que passa batido ou não é ressaltado na altura que deveria. E isto, em se tratando deste, que se não for o seu melhor em todo esse tempo da TV, está bem ali entre os principais.

O que, enfim, se caracteriza como enorme injustiça. E não só com ela, mas as interpretações tão boas de tantos outros da mesma novela, como Carolina Dieckmmann, Alice Wegmann, Alexandre Nero, Humberto Carrão e Debora Bloch, claro. Atuações que, bem injustamente, não são reconhecidas como deveriam.

Estamos, como se vê, diante de mais um completo e absurdo desvio na ordem das coisas.

TV Tudo

Registro

Foi divulgada a primeira imagem da série Harry Potter, mas poucos, até agora, se tocaram que o diretor de fotografia, com nome na claquete, é o brasileiro Adriano Goldman.

Goldman de “Sem Identidade”, “The Crown” e “Xingu”. Craque.

Bola cheia 1

Ser convidado para um papel de destaque em uma novela das nove da Globo já é motivo suficiente para muita comemoração. Agora, imagine, fazer duas – em sequência. É o que vai acontecer com Leandro Lima, par romântico de Odete Roitman (Débora Bloch) em “Vale Tudo”.

Bola cheia 2

O Leandro está confirmado pela emissora no elenco de “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Na trama, ele surgirá como um diretor de banco capaz de tudo para realizar os sonhos da esposa...

Caso do seguro

Muito triste essa confusão toda em torno da indenização desigual do seguro, dona Rute, mãe da Marília Mendonça, e os familiares das outras vítimas.

Nessas horas, quando o dinheiro entra no meio, é que algumas pessoas mostram como realmente são.

Caso da banheira

É possível até entender alguns motivos que levam qualquer TV a querer chamar atenção e melhorar sua audiência, mas com um mínimo de bom senso.

Voltar com a “banheira do Gugu”, que agora é do Ratinho, foi uma apelação barata, rasteira e que só faz o SBT passar vergonha. Cheira a desespero. Depois reclamam que falta dinheiro, mas quem vai se atrever a anunciar naquilo? Só marca de sabonete vagabundo e olhe lá.

Por outro lado

Na mesma noite de segunda-feira, em concorrência direta com essa excrescência da banheira, a Record botou no ar um “Doc Investigação” sobre o caso Henry Borel.

Trabalho perfeito, do início ao fim, e uma aula de jornalismo da Thais Furlan.

Live action

Vem aí o projeto em live action “Turma Tube – Primeira Aventura”, produzido por Viih Tube, +Galeria, Telefilms e Pier 66 e sob direção de Plinio Scambora. Theo Radicchi, o Rui de “A Caverna Encantada”, foi chamado para o elenco.

Complicado

Nos bastidores da Band há uma enorme tensão devido à saída da Fórmula 1.

Se isso vai respingar ou não nas diversas redações ou vai ficar restrito ao departamento de esporte – que certamente terá baixas.

Elegância

Por outro lado, em comunicado, a Band informa que seguirá entregando “uma excelente cobertura” até a última etapa da temporada 2025 em 7 de dezembro.

Deseja sucesso à F1 e agradece a todos os patrocinadores e ao público fiel nesses cinco anos de parceria.

Dose dupla

Além da jornada diária no “Cidade Alerta”, Reinaldo Gottino, a partir desta quarta-feira, às 22h45, reassume o comando do ‘Patrulha das Fronteiras’ na Record.

A temporada, em 9 episódios, “promete muita ação e traz, inclusive, a participação de brasileiros, parados em aeroportos”, antecipa Gottino.

Serra

No próximo sábado, Renato Ambrósio vai comandar o “Sabadão de Todos” direto da Praça do Capivari, em Campos do Jordão/SP.

Transmissão ao vivo a partir das 20h30, após o “Jornal da Band”.

Bate-Rebate

· Sempre muito bom acompanhar os comentários de Rodrigo Mattar sobre automobilismo...

· ... Trata-se de um profundo conhecedor do seu universo de trabalho.

· A série “Paulo, O Apóstolo” conseguiu aparecer no Top 10 do Disney+, mesmo com a concorrência da TV aberta.

· Jornalismo da Record observou crescimento de audiência em São Paulo, Rio de Janeiro e no PNT nacional, em junho.

· Malu Rodrigues, atriz e cantora, não estará na segunda temporada da série “Amor da Minha Vida”, estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros...

· ... A próxima edição, com gravações no Rio de Janeiro, ainda não tem previsão de estreia.

· A pré-estreia do filme “De Volta ao Sítio: Uma Nova Aventura” está marcada para sábado, dia 2 de agosto, às 17h, na Fazenda São Bernardo, em Rafard, interior de São Paulo...

· .... Detalhe: mesmo local onde nasceu e passou a infância a renomada pintora Tarsila do Amaral...

· ... Inspirado na obra de Monteiro Lobato, o filme leva assinatura da produtora Atores Unidos.

· Fazendo as férias de Patrícia Poeta no “Encontro”, Talitha Morete, do “É de Casa”, já entrou no ritmo do programa.

· Hoje, às 16h, Cissa Guimarães conversa com Sérgio Malheiros no “Sem Censura”, da TV Brasil.

· “A novela nunca vai acabar...”, diz o autor Antônio Calmon em ótima entrevista ao Na Telinha.

C’est fini

A Globo solicitou o registro da marca “As Aventuras de Candinho e Policarpo”. Portanto, pode estar nos planos da emissora uma outra investida no “Carrascoverso” – universo de Walcyr Carrasco -, que já conta com “Êta Mundo Bom!” e “Êta Mundo Melhor!”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!