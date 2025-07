Metrô do Recife: Sistema sobre trilhos recebe R$ 10 milhões do Novo PAC para melhorar infraestrutura, mas indefinições sobre concessão segue

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar de seguir em um cenário de indefinições e com um orçamento curtíssimo, o Metrô do Recife recebeu um pequeno investimento para melhorar a infraestrutura de operação. Quase 1,4 mil (1.365,13) Kg de trilhos chegaram à superintendência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no Recife, adquiridos pelo governo federal via PAC Seleções - Cidades Sustentáveis e Resilientes, Subeixo Mobilidade Urbana Grandes e Médias Cidades.

O investimento, segundo a CBTU Recife, vai permitir a modernização e revitalização dos trechos mais críticos da via férrea do metrô, tanto na Linha Sul (a mais problemática atualmente) quanto na Linha Centro, a de maior demanda de passageiros.

Os trilhos chegaram via navio ainda no mês de junho, mas a CBTU Recife só divulgou nesta semana. Parte do material está numa área da Companhia próxima à estação Werneck, na Zona Oeste da capital. E, também de acordo com a CBTU, a quantidade comprada equivale a 24 km de trilhos, capazes de reconstruir 12 km de via férrea do sistema metropolitano, o que representaria pouco mais de 17% de toda a rede elétrica e a diesel do metrô, hoje com 71 km.

O investimento do governo federal totalizou R$ 10 milhões e é o primeiro depois de muitos anos sem que o Metrô do Recife recebesse recursos para serem utilizados em melhorias do sistema.

O gerente técnico de Controle e Referência de Custos em Engenharia da CBTU, Felipe Maia, destacou a importância da modernização de parte da rede férrea para a segurança das viagens no sistema. “A chegada dos trilhos TR 57 e TR 45 marca um passo significativo no processo de modernização da infraestrutura ferroviária da CBTU, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados”, afirmou.

“Essa iniciativa representa mais do que uma renovação de ativos, é um avanço que vai proporcionar mais segurança, conforto e confiabilidade para os milhares de passageiros que utilizam o sistema diariamente”, disse.

TROCA DE TRILHOS SERÁ CONTÍNUA, DIZ CBTU RECIFE

A quantidade comprada de trilhos representaria pouco mais de 17% da rede férrea do sistema, cuja rede elétrica e a diesel totalizam 71 km - CBTU Recife/Divulgação

Segundo a CBTU Recife, a troca dos trilhos será realizada aos domingos - dias em que, desde setembro de 2024, o metrô está sem operação comercial - e também em outras janelas operacionais durante os outros dias da semana.

Ainda não há previsão de conclusão porque será a primeira vez que a rede férrea do Metrô do Recife será requalificada. Existe um cronograma previsto - 14 meses após a emissão da ordem de execução, mas o processo ainda será licitado, o que deverá acontecer ainda em 2025 -, mas que poderá ser ajustado de acordo com as dificuldades observadas durante o processo de execução.

Os R$ 10 milhões são parte dos R$ 136,1 milhões que o governo federal se comprometeu em repassar ao sistema sobre trilhos do Grande Recife dentro do Novo PAC. Os recursos foram solicitados pelo governo de Pernambuco, que decidiu cadastrar entre os quatro projetos que apresentou no PAC Seleções - Cidades Sustentáveis, uma ajuda ao Metrô do Recife, que definha com a ausência de investimentos e o corte de orçamento até mesmo para garantir a operação.

ENQUANTO ISSO, FUTURO DO METRÔ SEGUE INDEFINIDO

Metrô do Recife: Sistema sobre trilhos recebe investimentos para melhorar infraestrutura - CBTU Recife/Divulgação Metrô do Recife: Sistema sobre trilhos recebe investimentos para melhorar infraestrutura - CBTU Recife/Divulgação

Apesar dos R$ 10 milhões em investimentos, o futuro do Metrô do Recife segue difícil e indefinido. Em junho, a Coluna Mobilidade divulgou que a CBTU havia emitido um ofício alarmante ao Ministério das Cidades, assinado pelo diretor-presidente José Marques em 28 de abril, expressando profunda apreensão com a falta de recursos no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.

O documento previa um fechamento total dos quatro sistemas ainda operados pela Companhia – incluindo o Metrô do Recife, que atende 160 mil pessoas diariamente no Grande Recife, além dos sistemas de João Pessoa (PB), Natal (RN) e Maceió (AL) – até o final de agosto de 2025, com o protocolo de paralisação iniciando já em julho de 2025.

O cenário para 2025 era considerado ainda mais crítico: enquanto em 2024 o orçamento de custeio liberado e executado foi de R$ 216 milhões, o aprovado para 2025 era de apenas R$ 165 milhões. A Companhia estimava que a necessidade real para garantir o funcionamento operacional mínimo até dezembro de 2025, considerando reajustes e repactuações de contratos contínuos, seria de aproximadamente R$ 260 milhões.

ORÇAMENTO PARA CUSTEIO TERIA SIDO GARANTIDO

Cinco dias depois, a Administração Central da CBTU informou que a possibilidade de uma paralisação iminente das operações do Metrô do Recife e de outros três sistemas de trens urbanos do Nordeste não aconteceria.

Apesar do alerta, a Companhia assegurou que o Ministério das Cidades garantiria os recursos necessários para o exercício de 2025, evitando a descontinuidade na prestação dos serviços e prejuízos à população a partir de julho.

Na época, entretanto, a CBTU não deu muitos detalhes de valores e providências que o governo federal estaria adotando para a liberação dos recursos mínimos.