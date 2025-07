Fenearte 2025 atinge recorde de público de movimenta milhões na economia do Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o fim da 25ª edição, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato - mais conhecida como Fenearte - acumulou um saldo mais que positivo. Foram 12 dias de movimentação intensa, que chegou ao fim no último domingo (20).

Superando recordes do ano anterior, a Fenearte contou com 340 mil pessoas circulando pelas 'ruas' temáticas. Ao todo, a movimentação econômica foi de R$ 163 milhões, consolidando o tema e o status do evento: é a Feira das Feiras!

Foi dos dias 9 a 20 de julho que o Centro de Convenções, em Olinda, recebeu artesãos e empresários de diferentes localidades para expor o melhor do artesanato.

"Em uma edição histórica, encerramos esta Fenearte com números que nos alegram e nos impulsionam a realizar uma feira maior e melhor a cada ano. Esta edição celebrou uma política pública consolidada que valoriza o artesanato, a cultura e a economia criativa. Os grandes números de público e de vendas que compartilhamos hoje são prova de que estamos no caminho certo: promovendo oportunidades, fortalecendo identidades e movimentando a economia”, detalhou a diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira.

Fenearte: próximos passos após edição história

Moda Fenearte 2025: Desfiles na Alameda dos Mestres - Divulgação

Apesar do fim da feira, a Fenearte segue disponível para visitação digital devido o projeto Patrimônio PE Digital desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti-PE). É possível acessar a fachada desta edição, além da Alameda dos Mestres, por meio do site Museus Digitais de Pernambuco – Visitação virtual dos museus de Pernambuco.

Foram 6 mil artesãos e empreendedores em cerca de 700 espaços de comercialização. Além dos artesãos pernambucanos, 25 estados e o Distrito Federal fizeram parte do evento.

Para 2026, a Fenearte já tem data: acontece do dia 8 a 19 de julho. "A Fenearte é a mais importante política pública para o artesanato e para a economia criativa, pela dimensão que tomou ao longo desses 25 anos, e que continua a reafirmar", comenta Camila Bandeira, diretora-executiva da 25ª Fenearte e diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe.