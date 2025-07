Fenearte: exposição "Do Sertão ao Cais" reúne produção de artistas do programa Pernambuco Artesão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A exposição “Do Sertão ao Cais”, resultado do Programa Pernambuco Artesão, uma iniciativa do Sebrae com o Governo de Pernambuco, está em cartaz na 25ª Fenearte disponibilizando para apreciação e venda trabalhos de artesãos de diferentes regiões do estado.

A maior feira de artesanato da América Latina chega ao fim neste domingo, no Pernambuco Centro de Convenções, no bairro de Salgadinho, em Olinda.

As peças da mostra abrangem diversas técnicas e matérias, como pinturas em tela, cerâmica, madeira e couro, além de itens de moda, como bolsas e vestimentas. O espaço fica localizado no Átrio da feira, em frente à bilheteria, com acesso gratuito ao público.

Exposição "Do Sertão ao Cais" reúne produção de artistas de todo o estado na Fenearte - Divulgação

No salão, além da exibição dos produtos, telas nas paredes exibem fotografias e textos que contam as histórias dos artesãos que participaram da ação do programa, aproximando ainda mais o público dos criadores.

As criações são resultado das Jornadas Criativas do Programa Pernambuco Artesão, que foram realizadas entre março e julho deste ano, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do artesanato de Pernambuco.

Ao todo, 140 artesãos de todo o Estado integraram a ação. Desse total, 34 participam da exposição física na 25ª Fenearte. Todas as obras foram desenvolvidas ou aprimoradas durante mentorias e consultorias.

Jornadas Criativas

A seleção para as Jornadas Criativas foi realizada a partir de inscrições, seguida por uma programação de mentorias coletivas e consultorias individuais, que presencialmente percorreram o Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco, além da Região Metropolitana do Recife.

Para Roberto Meireles, curador e diretor da Associação Brasileira dos Profissionais de Moda (ABP Modas), responsável pela curadoria das Jornadas Criadas e da exposição na Fenearte, o processo revelou mais do que o esperado e resultou em produtos de encher os olhos.

“Planejar e realizar as Jornadas Criativas do Programa Pernambuco Artesão foi um daqueles desafios que a gente aceita sem conhecer plenamente o seu imenso potencial transformador”, observa.

“Toda essa experiência me causou um impacto profundo em diversos momentos. Ainda que a distância, acompanhar as trajetórias, as dificuldades e as muitas vitórias chegou a me tirar o sono em algumas noites, de tão emocionado que eu fiquei. O resultado foi o reforço da minha crença no amor como ingrediente essencial das maiores realizações”, conta o curador.

Serviço

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários: de degunda a sexta-feira, das 14h às 22h, sábados e domingos, das 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)