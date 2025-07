Sandra Sá faz show de abertura da 4ª Expo Preta RioMar. Ingressos já estão à venda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cantora Sandra Sá é a atração principal da noite de abertura da 4ª Expo Preta RioMar. Ícone da Música Popular Brasileira, a artista sobe ao palco do Teatro RioMar (piso L4 do RioMar Recife) no dia 14 de agosto, com um repertório que atravessa mais de quatro décadas de carreira e reverência à diversidade sonora da cultura negra. A programação do evento tem início às 17h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo app do RioMar Recife ou diretamente na bilheteria do teatro. Com valores acessíveis, as entradas custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

O espetáculo passeia pela MPB, soul, samba e funk, exaltando a trajetória de uma das vozes mais potentes e autênticas do cenário musical do país. Entre muitas canções clássicas, o público poderá reviver sucessos como Olhos Coloridos, Retratos e Canções, Joga Fora e Vale Tudo.

O show marca o início da programação da quarta edição da Expo Preta RioMar, evento concebido pelo RioMar Recife em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Desde sua criação, em 2022, a Expo Preta tornou-se referência no fomento ao afroempreendedorismo e à valorização da cultura negra, reunindo iniciativas criativas e impactando diretamente mais de 100 empreendimentos liderados por pessoas negras.

Além da performance de Sandra Sá, a programação de abertura contará com pocket show da cantora, produtora e comunicadora recifense Gabi do Carmo, idealizadora do projeto Terreira da Bênção, que participa também de painel sobre Afroempreendedorismo criativo, ao lado do artista visual Ronaldo Cruz e da pesquisadora e ativista Carol Figueiredo.



A noite ainda será animada pela esquete de humor com Mara Drag, entre outras atividades voltadas à promoção da identidade e da produção artística negra.

FEIRA DE AFROEMPREENDEDORISMO

A feira de negócios será realizada de 14 a 16 de agosto, das 9h às 22h, e no dia 17 de agosto, das 12h às 21h, reunindo cerca de 20 marcas na Praça de Eventos 2 (Piso L1, próximo à loja Centauro), além de um quiosque social com produtos autorais.

“A quarta edição da Expo Preta celebra o Afroempreendedorismo Criativo como motor de transformação social e econômica. O novo espaço da feira, de grande circulação, amplia a visibilidade dessas iniciativas e fortalece a comercialização. Este ano, reuniremos 20 marcas da Região Metropolitana do Recife nos segmentos de beleza, moda e arte. O protagonismo feminino se destaca nesta edição: a maior parte das marcas é idealizada e gerida por mulheres negras. Além disso, mais de 80% dos negócios que participarão da feira prosperam há mais de cinco anos, um diferencial em relação à realidade brasileira, onde, em média, a maioria das empresas não sobrevive a esse período", detalha a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM.

Reconhecida nacionalmente com o Prêmio Abrasce – Troféu Ouro na categoria Sustentabilidade –, a Expo Preta consolida-se como uma plataforma de oportunidades e visibilidade para negócios de impacto social. Na quarta edição, o evento segue ampliando seu alcance e reforçando o compromisso com a equidade racial e o fortalecimento do empreendedorismo negro.

SERVIÇO

O quê: Abertura da 4ª Expo Preta RioMar, com show de Sandra Sá, pocket show e painel sobre Afroempreendedorismo criativo com Gabi do Carmo, Ronaldo Cruz e Carol Figueiredo, além de esquete de humor com Mara Drag.

Quando: 14 de agosto

Horário: A partir das 17h

Onde: Teatro RioMar (piso L4 do RioMar Recife)